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大陸時隔1個多月再爆本土病例！安徽新增2例確診　感染源曝

▲新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／路透）

▲大陸再爆本土病例。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣突炸本土病例，72小時內暴增36例本土個案。而大陸也在時隔一個多月後，突然出現本土病例，安徽省13日通報，新增2例新冠肺炎本土確診病例，患者分別在合肥和六安市。

據安徽省衛健委通報，13日凌晨，六安世立醫院在對就診患者開展例行新冠病毒核酸檢測時，一名姓張的就診患者的檢測結果呈陽性，專家組會診確診為新冠肺炎。

六安市衛健委在最新通報中指出，經市疾控中心覆核，結果呈陽性，經專家組會診，確診為普通型新冠肺炎。初步調查發現，29歲的女性患者張女，長期居住於六安市裕安區城區，就職於當地一間影樓。據排查，張女一直沒有離開安徽，但近期有與來自省外的疑似陽性人員李某，在影樓培訓時有密切接觸，目前正進行流調溯源。

同日，合肥市肥西縣根據張女披露的資料，對其在當地的密切接觸者進行流行病學調查和核酸檢測，確定姓李某檢測結果為陽性，其後列為確診。

據悉，大陸上一次突爆本土病例是在3月31日，感染者位於雲南省瑞麗市。當天，瑞麗市就全面展開市區全員新冠肺炎疫情核酸檢測，確保不漏一人，檢測費用由政府承擔。

截至13日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診285例（其中重症1例），累計治癒出院8萬5894例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬815例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者101萬3881人，尚在醫學觀察的密切接觸者5445人。

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