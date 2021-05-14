快訊／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業…宮廟禁跨縣市進香

▲萬華確診婦曾到彰化天后宮，廟方緊急進行消毒。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，彰化14日傳出2起確診病例！據悉，2名個案分別為某社區發展協會理事長的母親及胞姊，因近期曾赴台北萬華後染疫，經採檢後確認確診。稍早彰化縣政府宣布，即日起關閉縣內50處夜市。

近日本土病例激增，中央指揮中心也已宣布全國防疫等級提升至二級。目前本土病例集中在北部，但由於台灣的南來北往，互動密切，為了強化防疫，縣府於今(14)日召開本縣流行疫情指揮中心會議，會議決議自即日起至6月8日止，強化以下人流管制防疫措施：

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1.鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽及相關活動全面停辦，原則上6月8日前，大型活動應縮小規模、延期或停止辦理，如果涉及飲食就應停辦。

2.本縣及跨縣市宮廟進香活動將暫緩，全部延期辦理。

3.宮廟週邊2公里內進行交通管制，大型遊覽車禁止進入及停放。

4.縣內夜市全部關閉，縣轄下約有50餘處夜市，全數停止營業。

5.宴席餐廳依目前第二級疫情警戒標準，室內100人以上、室外500人以上之宴席或集會活動嚴格限制人數至100人以下，並建議延期或停止辦理。

6.觀光景點及公園遊憩全面盤點，如不能控制人流及管制進出口，一律要求關閉。

王惠美縣長指示各局處對於疫情防疫要審慎賣力，但不用過度緊張，也呼籲各級公職民意代表這段期間少跑行程，共體時艱，全力同心防疫。

衞生局長葉彥伯指出這些場所的管制措施，最主要是降低外縣市及縣內在地人流之互動，這些措施也會依法公告實施，希望大家防疫優先，全力配合。同時呼籲民眾注意中央及縣府公布的足跡，在公佈時段去過足跡及鄰近區域的民眾，請進行自主健康管理，如有出現不適症狀，一定要就醫告知醫師，接受採檢，保護自己，保護家人。