死亡之組！停電停水還「停氣」　淡水1日3停網傻眼：一日原始人？

▲513全台大停電，分區6輪停電引發民怨。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／閔文昱報導

興達電廠因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電。另外，部分地區因供電不足加壓站設備停止運轉，包括新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣內部分區域將開始停水。其中淡水地區為了因應瓦斯管線施工工程作業，除了停電停水外，還將要「停氣」，同一天連3停也讓不少網友無奈「給不給人活啊？」

淡水「新芝天然氣」供應竹圍紅樹林淡水地區天然氣，根據官網公告顯示，為了因應公路總局第一養護工程處關渡橋耐震補強工程，中壓A瓦斯管線永遷施工工程作業，淡水地區將在5月13日晚上11點30分到5月14日上午7點整停氣。對此，有網友就整理了淡水「連3停」的時間表，引發熱議。

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▲新芝天然氣發布停氣公告。（圖／翻攝自新芝天然氣官網）

這名網友在PPT整理時間，表示淡水13日在16時30分到20時30分停水；20時50分到21時40分為停電；23時30分到14日7時則為停氣。「1日3停」的巧合也讓網友不禁直呼，「淡水今天很厲害，這麼剛好擠在同一天，還接力，是給不給人活？」

文章曝光後，馬上就吸引了不少鄉民關注，紛紛留言，「地獄倒楣鬼是你？」「死亡之組」、「政府用心良苦，讓你體驗一日非洲行程」、「原來全餐這麼飽啊」、「原始人極限挑戰0元生活」、「好慘，但對不起我笑了」、「終於找到一個比台中更慘的」、「讓你體驗生命自有活路」。

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