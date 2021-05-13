萬華阿公店停業3天　北市府示警「4／15後有到龍山寺」周遭請留意

▲阿公店2人確診，黃珊珊在13日前往萬華分局，宣布萬華172家阿公店停業。（圖／記者邱中岳攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣新冠疫情升溫，中央流行疫情指揮中心13日公布多項確診者足跡，引發民眾恐慌。其中台北市萬華區清茶館有2名陪侍小姐傳出確診，副市長黃珊珊也在13日前往萬華分局開會，列管的172家阿公店停業3天。她也呼籲，4/15之後有到龍山寺周遭的民眾，務必加強留意自身身體狀況。

黃珊珊指出，目前許多地方已經開始實施實名制，雖然出入多了一道手續，但還是希望民眾耐心配合。另外，萬華區172家清茶館和飲酒店也已經暫停營業三天，全面清消和疫調，市府希望疫情對市民生活的影響可以控制到最小範圍，用最科學、客觀的數據來控制疫情，才是面對疫情最重要的事。

▲黃珊珊在臉書呼籲民眾，停止在中萬龍山寺附近群聚飲食。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

黃珊珊發文表示，疫情變化來得又急又快，不管是中央或地方，都努力確認每位確診者足跡，設法把傳染的破口堵起來，「這個時候務必請大家配合政府相關管控措施，隨時注意自己身體狀況，不要恐慌、不要害怕，只要我們一步一步穩下來，面對每一個遇到的挑戰，我們絕對可以一起度過難關。」

針對萬華傳出確診案例，黃珊珊也列出6點聲明，強調「4/15後如果有到龍山寺周遭的民眾，請務必加強留意自身身體狀況，如有不適請盡快通報1922。」

1.即日起萬華區172家清茶店與飲酒店停業3天，完成內部清消與實名制。

2.資訊局將協助業者辦理實名制。

3.強烈建議中萬華、龍山寺周邊店家停止群聚性飲食行為，外帶優先

4.中興院區成立採檢站，萬華地區民眾如有感到相關症狀身體不適，請盡快通報1922。

5.昨天已完成萬華區域大消毒。

6.相關足跡環保局皆會前往消毒。

黃珊珊也在最後呼籲，民眾應做好消毒及防護措施，確保自身的健康安全，台北市府也會在每天下午3點半召開記者會，報告台北市最新的疫情處理進度，也請民眾留意相關資訊。

#0513北市防疫快報 疫情變化來得又急又快，不管是中央或地方，都努力確認每位確診者足跡，設法把傳染的破口堵起來，這個時候務必請大家配合政府相關管控措施，隨時注意自己身體狀況，不要恐慌、不要害怕，只要我們一步一步穩下來，面對每一個遇到的挑... 由黃珊珊發佈於 2021年5月13日 星期四

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