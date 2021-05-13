停電恐影響20萬人考的國中會考　教育部：考試時間至多拉長20分鐘

▲國中會考將於15、16日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

全台包括基隆、新北、台北、桃園、新竹、宜蘭、苗栗、台中、台南、高雄等地，今（13日）下午近3點陸續傳出停電狀況，至於是否影響後天就要舉行的國中教育會考？教育部稍早指出，若考試當日有停電狀況，考試時間將至多拉長20分鐘為限執行。

全台今日不少地方輪流停電，而超過20萬人報考的國中會考，極有可能遇上突如其來的停電考驗。教育部說明，有關今日全台停電事件將與經濟部保持密切連繫，關注考試期間維持供電穩定。

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教育部也說，正常供電狀況下也責成各縣市政府建置台電搶修部門與考場學校行政（或機電維護）人員聯繫網，以緊急應變及協助。台灣電力公司亦會協助考場學校冷氣設備壓力檢測。

此外，教育部提到，若於會考當日因停電影響照明設備，將依國中教育會考簡章規定，「考生應繼續作答；無論復電與否，均以受影響時間延長考試時間，但至多以20分鐘為限」執行；倘因停電影響冷氣，將啟動相關應變步驟；監試委員將維持試場秩序，請考生繼續作答；並將試場內窗戶及前、後門開啟直到考試結束。惟因冷氣開放係屬服務措施，考生尚不得要求更換試場，以及要求加分或延長考試時間等。

教育部統計，目前疫情匡列人數為4名(3名居家檢疫，將進行補考；1名居家隔離，於考試前期滿，得於第2類備用試場應試)。

