快訊／400萬戶提早解脫！　經濟部預計全台20:00復電

▲台中停電。（圖／記者白珈陽攝）



記者董美琪／綜合報導

台電事故停電，今（13）日下午2時36分，因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機。為確保電力系統安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電，預計總影響戶數約400萬戶。台電預計20:00全面復電。

▲北市復興北路整條停電。（圖／記者蔡玟君攝）



台電預估自第5輪18時20分起，停電戶數可逐步縮小，第5輪較前一輪第4輪停電戶數減少約65萬戶，第6輪較前一輪第5輪停電戶數減少約35萬戶。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶。

第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶。

第三輪限電時間1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

第四輪限電時間1730-1820，限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶。

第五輪限電時間1820-1910，限電量250萬瓩，限電戶數約164萬戶。

第六輪限電時間1910-2000，限電量200萬瓩，限電戶數約129萬戶。

是否進行第七輪限電，需視恢復供電情況而定。

民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

經濟部長王美花稍早也率次長曾文生、台電董事長楊偉甫、電力調度處長吳進忠等人鞠躬，向民眾道歉。

▲台中大停電，客人拿手機照明吃飯。（圖／民眾提供）

▲北市復興北路整條停電。（圖／讀者提供）

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