快訊／政院拍板：紓困預算加碼到6300億、延長到明年6月30日

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，近日發生多起不明感染源病例，12日本土確診個案更來到歷史新高的16例。為應對下一階段的防疫作為，行政院拍板，紓困預算加碼到6300億。

根據政院擬定的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案》條文，原條例規範之經費上限為2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議；此次修法後，經費上限為6300億，等於在原基礎規定下，再挹注一輪（2100億）紓困振興經費。

政院說明，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算》原編列600億，連同追加預算3599.5億，合共4199.5億。為因應疫情最新發展，確有延長各項防治紓困措施之必要，提高本條例所需經費上限到6300 億元，並仍以特別預算方式編列。

行政院發言人羅秉成說，原來的特別條例是2100億，可以追加一次，總共4200億，今天再增加第三個2100億，等於總額上限來到6300億。羅秉成說，美國紓困預算已經到了第五輪、日本第三輪、歐盟第二輪，且都是以兆計算，台灣算是用最少的錢做到最好的成績。

根據草案，本條例所需經費上限為新台幣6300億，以特別預算方式編列；其預算編製及執行不受預算法第23條、 第62條及第63條限制。但經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用。

所需經費來源，得移用前年度歲計賸餘或舉借債務支應；其每年度舉借債務之額度，不受公共債務法第5條、第7項規定的限制；中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間之舉債額度合計數，占該期間總預算及特別預算歲出總額合計數之比率，不受財政紀律法第14條第2項規定的限制。

條例施行期間，中央政府所舉借之1年以上公共債務未償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需 要，各相關機關得報經行政院同意後，於第一項特別預算案未完成法定程 序前，先行支付其一部分。

條例及其特別預算施行期間，自中華民國2020年1月15日起至2022年6月 30日止。但第12條至第16條自公布日施行。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。