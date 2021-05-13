　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／政院拍板：紓困預算加碼到6300億、延長到明年6月30日

▲▼行政院發言人羅秉成轉述會議內容。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，近日發生多起不明感染源病例，12日本土確診個案更來到歷史新高的16例。為應對下一階段的防疫作為，行政院拍板，紓困預算加碼到6300億。

根據政院擬定的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案》條文，原條例規範之經費上限為2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議；此次修法後，經費上限為6300億，等於在原基礎規定下，再挹注一輪（2100億）紓困振興經費。

政院說明，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算》原編列600億，連同追加預算3599.5億，合共4199.5億。為因應疫情最新發展，確有延長各項防治紓困措施之必要，提高本條例所需經費上限到6300 億元，並仍以特別預算方式編列。

行政院發言人羅秉成說，原來的特別條例是2100億，可以追加一次，總共4200億，今天再增加第三個2100億，等於總額上限來到6300億。羅秉成說，美國紓困預算已經到了第五輪、日本第三輪、歐盟第二輪，且都是以兆計算，台灣算是用最少的錢做到最好的成績。

根據草案，本條例所需經費上限為新台幣6300億，以特別預算方式編列；其預算編製及執行不受預算法第23條、 第62條及第63條限制。但經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用。

所需經費來源，得移用前年度歲計賸餘或舉借債務支應；其每年度舉借債務之額度，不受公共債務法第5條、第7項規定的限制；中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間之舉債額度合計數，占該期間總預算及特別預算歲出總額合計數之比率，不受財政紀律法第14條第2項規定的限制。

條例施行期間，中央政府所舉借之1年以上公共債務未償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需 要，各相關機關得報經行政院同意後，於第一項特別預算案未完成法定程 序前，先行支付其一部分。

條例及其特別預算施行期間，自中華民國2020年1月15日起至2022年6月 30日止。但第12條至第16條自公布日施行。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

ET快訊
快訊／桃園某幼兒園傳家長確診！　緊急停課
他收到「疫情警示」怕爆！　簡訊內容曝光
快訊／新北議員與確診里長百人母親節同台！議會緊急大消毒
本土確診爆炸誰該負責？　網點名「三大戰犯」
快訊／桃園確診小學生「爸爸是獅子會成員」！媽媽也中鏢
快訊／本土再破10！前獅子會長、茶室女「人與人連結」大爆發
快訊／五股某里長認參加獅子會確診！　曾辦百人母親節活動
前獅子會長去萬華「人與人的連結」　衛福部：他活動力強、生活活
快訊／獅子會前會長「有連結」　北市宣布關萬華172家店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北議員宋明宗與確診里長母親節同台！議會緊急大消毒

快訊／我國駐印代表傳確診　外交部回應了

物資不要搶！　經濟部盤點：口罩庫存「8億片」、衛生紙紙漿充裕

快訊／經濟部宣布：百貨人流管制、餐飲業實聯制　市場夜市禁試吃

快訊／內政部宣布：大型宗教活動應停辦或暫緩辦理

五股里長確診稱誤傳　今認參加獅子會餐敘還辦百人母親節活動

憂藍綠甲動恐帶頭違反防疫規範　藍委籲：爭議法案等疫情趨緩再表決

快訊／政院拍板：紓困預算加碼到6300億、延長到明年6月30日

交通部宣布：全國遊樂區、大型群聚人數管制　密閉活動空間關閉

吳釗燮要幫瓜國找疫苗　黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

快訊／新北議員宋明宗與確診里長母親節同台！議會緊急大消毒

快訊／我國駐印代表傳確診　外交部回應了

物資不要搶！　經濟部盤點：口罩庫存「8億片」、衛生紙紙漿充裕

快訊／經濟部宣布：百貨人流管制、餐飲業實聯制　市場夜市禁試吃

快訊／內政部宣布：大型宗教活動應停辦或暫緩辦理

五股里長確診稱誤傳　今認參加獅子會餐敘還辦百人母親節活動

憂藍綠甲動恐帶頭違反防疫規範　藍委籲：爭議法案等疫情趨緩再表決

快訊／政院拍板：紓困預算加碼到6300億、延長到明年6月30日

交通部宣布：全國遊樂區、大型群聚人數管制　密閉活動空間關閉

吳釗燮要幫瓜國找疫苗　黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

獨／直播競爭錢難賺　賣LV水桶包加贈「專櫃陪驗」！靠誠信衝市場

LIVE／本土破10「人與人連結」大爆發！陳時中最新說明

萬華阿公店「賣茶片」外流！朱學恒揭1關鍵...網驚：老濕機

柯佳嬿逆齡「雙馬尾」根本少女！　仙氣襯衫露美腿造型大突破

快訊／桃園某幼兒園傳家長確診！緊急停課

陳時中一早「爆6字」成本日金句！網狂洗關鍵字笑了：耐人尋味

黑人戴「白臉面具」瘋狂行竊　警笑：面具嘴巴一直開著！

基隆重症婦有無隨遊覽車到訪　紫南宮盼中央公布足跡證實

以巴空襲飆升釀74死　哈瑪斯「不分區」射1500火箭彈！

阿伯4連發狂問「捷運末班車幾點」 　V領妹回神崩潰：胸部被看光

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

快訊／疫情延燒！北市啟動「準三階段」　8場館關閉

快訊／侯友宜宣布：新北明早10點啟動全市大消毒

快訊／政院拍板：紓困預算加碼到6300億

五股里長確診！曾辦百人母親節活動

柯文哲急赴萬華分局：下午對外說明

台北市「準第三階段」措施曝光

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

柯文哲爆：許多確診者4、5月曾到中南部進香

社區感染爆發！　新北封城計畫曝光

柯文哲籲封城「不要亂喊」　侯友宜回應了

快訊／陳水扁：明天，我要去打疫苗

侯友宜10:20親赴中和宮廟、市場

柯文哲回應侯友宜：封城要出動軍隊管制　「不要亂喊」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面