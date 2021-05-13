五股里長確診稱誤傳　今認參加獅子會餐敘還辦百人母親節活動

▲新北五股獅子會爆發群聚感染。（圖／取自新北市五股國際獅子會300B1區臉書）

記者羅婉庭／新北報導

國內疫情警戒升至第二級後，12日再爆出16例本土病例，創下本土案例單日確診新高，包括新北市蘆洲獅子會長親友群聚11人染疫，現有消息傳出，其中1名為五股區成泰里里長，且該里長在染疫後舉辦近百人的母親節活動，指揮中心公布疫調後，他卻對外稱是誤傳。對此，新北市長侯友宜13日上午並無否認，強調一切依中央疫情指揮中心公布為準。

陳姓前獅子會長確診後，五股里長經採檢也確定染疫。據了解，5月6日的五股獅子會長交接餐敘，包含該里長等30人出席，此外，他9日接著舉辦母親節活動，現場約有近百名民眾參與，新北市議員宋明宗也出席贈花，宋明宗昨已自行居家隔離。

▲五股確診里長辦理的母親節活動。（圖／翻攝里長臉書）

值得注意的是，指揮中心12日公布獅子會餐敘群聚新增10名本土案例後，媒體電訪該里長，里長卻喊冤稱自己沒有確診，採檢結果尚未出爐，並指出自己與確診前會長不同桌、沒敬酒，無近距離接觸。

該里長也多次強調自己近期只參加一場母親節活動，但是在幾次聯繫過程中，里長說詞反覆。對此，民眾擔憂會增加疫調困難度及後續消毒措施的拖延，釀成防疫破口。





▲獅子會群聚事件11本土病例。（圖／曾梓倩製）