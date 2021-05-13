　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五股里長確診稱誤傳　今認參加獅子會餐敘還辦百人母親節活動

快訊／社區淪陷！驚傳「新北五股獅子會」1成員確診　感染源不明。（圖／取自新北市五股國際獅子會300B1區臉書）

▲新北五股獅子會爆發群聚感染。（圖／取自新北市五股國際獅子會300B1區臉書）

記者羅婉庭／新北報導

國內疫情警戒升至第二級後，12日再爆出16例本土病例，創下本土案例單日確診新高，包括新北市蘆洲獅子會長親友群聚11人染疫，現有消息傳出，其中1名為五股區成泰里里長，且該里長在染疫後舉辦近百人的母親節活動，指揮中心公布疫調後，他卻對外稱是誤傳。對此，新北市長侯友宜13日上午並無否認，強調一切依中央疫情指揮中心公布為準。

陳姓前獅子會長確診後，五股里長經採檢也確定染疫。據了解，5月6日的五股獅子會長交接餐敘，包含該里長等30人出席，此外，他9日接著舉辦母親節活動，現場約有近百名民眾參與，新北市議員宋明宗也出席贈花，宋明宗昨已自行居家隔離。

▲▼五股確診里長辦理的母親節活動。（圖／翻攝里長臉書）

▲五股確診里長辦理的母親節活動。（圖／翻攝里長臉書）

值得注意的是，指揮中心12日公布獅子會餐敘群聚新增10名本土案例後，媒體電訪該里長，里長卻喊冤稱自己沒有確診，採檢結果尚未出爐，並指出自己與確診前會長不同桌、沒敬酒，無近距離接觸。

該里長也多次強調自己近期只參加一場母親節活動，但是在幾次聯繫過程中，里長說詞反覆。對此，民眾擔憂會增加疫調困難度及後續消毒措施的拖延，釀成防疫破口。

▲▼ 獅子會群聚事件11本土病例（圖／曾梓倩製）

▲獅子會群聚事件11本土病例。（圖／曾梓倩製）

ET快訊
快訊／桃園某幼兒園傳家長確診！　緊急停課
他收到「疫情警示」怕爆！　簡訊內容曝光
快訊／新北議員與確診里長百人母親節同台！議會緊急大消毒
本土確診爆炸誰該負責？　網點名「三大戰犯」
快訊／桃園確診小學生「爸爸是獅子會成員」！媽媽也中鏢
快訊／本土再破10！前獅子會長、茶室女「人與人連結」大爆發
快訊／五股某里長認參加獅子會確診！　曾辦百人母親節活動
前獅子會長去萬華「人與人的連結」　衛福部：他活動力強、生活活
快訊／獅子會前會長「有連結」　北市宣布關萬華172家店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北議員宋明宗與確診里長母親節同台！議會緊急大消毒

快訊／我國駐印代表傳確診　外交部回應了

物資不要搶！　經濟部盤點：口罩庫存「8億片」、衛生紙紙漿充裕

快訊／經濟部宣布：百貨人流管制、餐飲業實聯制　市場夜市禁試吃

快訊／內政部宣布：大型宗教活動應停辦或暫緩辦理

五股里長確診稱誤傳　今認參加獅子會餐敘還辦百人母親節活動

憂藍綠甲動恐帶頭違反防疫規範　藍委籲：爭議法案等疫情趨緩再表決

快訊／政院拍板：紓困預算加碼到6300億、延長到明年6月30日

交通部宣布：全國遊樂區、大型群聚人數管制　密閉活動空間關閉

吳釗燮要幫瓜國找疫苗　黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

快訊／新北議員宋明宗與確診里長母親節同台！議會緊急大消毒

快訊／我國駐印代表傳確診　外交部回應了

物資不要搶！　經濟部盤點：口罩庫存「8億片」、衛生紙紙漿充裕

快訊／經濟部宣布：百貨人流管制、餐飲業實聯制　市場夜市禁試吃

快訊／內政部宣布：大型宗教活動應停辦或暫緩辦理

五股里長確診稱誤傳　今認參加獅子會餐敘還辦百人母親節活動

憂藍綠甲動恐帶頭違反防疫規範　藍委籲：爭議法案等疫情趨緩再表決

快訊／政院拍板：紓困預算加碼到6300億、延長到明年6月30日

交通部宣布：全國遊樂區、大型群聚人數管制　密閉活動空間關閉

吳釗燮要幫瓜國找疫苗　黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

獨／直播競爭錢難賺　賣LV水桶包加贈「專櫃陪驗」！靠誠信衝市場

LIVE／本土破10「人與人連結」大爆發！陳時中最新說明

萬華阿公店「賣茶片」外流！朱學恒揭1關鍵...網驚：老濕機

柯佳嬿逆齡「雙馬尾」根本少女！　仙氣襯衫露美腿造型大突破

快訊／桃園某幼兒園傳家長確診！緊急停課

陳時中一早「爆6字」成本日金句！網狂洗關鍵字笑了：耐人尋味

黑人戴「白臉面具」瘋狂行竊　警笑：面具嘴巴一直開著！

基隆重症婦有無隨遊覽車到訪　紫南宮盼中央公布足跡證實

以巴空襲飆升釀74死　哈瑪斯「不分區」射1500火箭彈！

阿伯4連發狂問「捷運末班車幾點」 　V領妹回神崩潰：胸部被看光

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

政治熱門新聞

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

快訊／疫情延燒！北市啟動「準三階段」　8場館關閉

快訊／侯友宜宣布：新北明早10點啟動全市大消毒

快訊／政院拍板：紓困預算加碼到6300億

五股里長確診！曾辦百人母親節活動

柯文哲急赴萬華分局：下午對外說明

台北市「準第三階段」措施曝光

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

柯文哲爆：許多確診者4、5月曾到中南部進香

社區感染爆發！　新北封城計畫曝光

柯文哲籲封城「不要亂喊」　侯友宜回應了

快訊／陳水扁：明天，我要去打疫苗

侯友宜10:20親赴中和宮廟、市場

柯文哲回應侯友宜：封城要出動軍隊管制　「不要亂喊」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面