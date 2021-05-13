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60歲大媽徵老伴「開4條件」！白目要求吸11萬則留言批：老了還公主病

手,婦人,老婦人,老奶奶,皺紋,雙手,老婆婆,阿嬤,奶奶（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲4大徵友條件一曝光，引起網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

近日大陸網路瘋傳一篇60歲大媽的徵友文，文章寫道一名喪偶5年的陶姓大媽希望再找一個老伴，但經濟條件優越，因此開出「4大徵友條件」，宣稱只有滿足這些要求才能贏得她歡心。不過此文一曝光隨即引發廣大網友兩極評價。

大陸入口網站「網易」日前刊登一篇帳號「生活對你下手了」所撰寫的文章，文章描述一名60歲的陶大媽不僅有車有房，每個月還有7000元人民幣退休金，生活可說是相當優渥，不過5年前喪偶的她這幾年感到孤獨，因此希望再找個老伴一起生活，並開出4個徵友條件。

大媽表示，第一她不想領證，只想要找個男人一起吃飯生活，但是對方不能太小氣，必須夠大方負擔她的生活開銷；第二對方必須要把關於前妻的東西全都丟掉，全心全意與她生活；第三必須要會做飯，如果她生病了必須全天候照顧，但若對方生病必須離開她家，因為大媽不想照顧人；最後大媽要求對方必須對她百依百順，不能抽菸喝酒，也不能出去與朋友聚會，生活必須圍繞著她。

▲新人,結婚,新郎（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲大媽表示，她不想結婚，只想要找個男人一起吃飯生活。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

大媽接著說她不明白，為什麼這幾年認識的人聽到她開的條件就跑掉了，感嘆如果連這些條件都無法符合，算什麼真男人，根本是自己不願付出，只想找個免費的保母。

此文一出引發廣大網友討論，短短3天就累積約11萬則留言，不少人都直呼太誇張「難怪找不到老伴」、「60歲了還被公主病折磨」；不過更多人吐槽這劇情太誇張，根本是小編寫來騙流量的幻想文，留言「不是大媽有病，就是小編有病」。

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