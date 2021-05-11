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網紅家世曝光！自稱「李小龍傳人」曾獲14年冠軍　被踢爆全是假

網紅郭李奧宣稱自己在武術上有極高造詣，自封「李小龍傳人」，臉書上還有許多他「練武」的畫面。（圖／翻攝郭李奧臉書）

▲網紅郭李奧宣稱自己在武術上有極高造詣，自封「李小龍傳人」，臉書上還有許多他「練武」的畫面。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

網紅郭李奧在臉書上自詡「武術冠軍」，不但獲獎無數，還自稱是「李小龍的傳人」，但他的親友C先生（化名）卻出面控訴，他的習武經歷全是假的，郭李奧不但沒有加入任何武術團體，就連功夫都是看網路影片學的，不過實際求證郭李奧，他堅決否認，表示會將比賽過程PO上臉書自清。

本刊調查，42歲的郭李奧，出生於屏東縣恆春鎮一個平凡家庭，父親是職業軍人，母親是家庭主婦。排行老二的郭李奧，共有11個兄弟姊妹，他原本脾氣不錯，還曾念過國立台灣大學中文系，後來在一家工廠上班，結識了來自花蓮的小美，兩人相戀不久後結婚，生了一個女兒。

女兒出生後，小美辭職專心做個家庭主婦，原本以為可以幸福地過活，豈料郭李奧迷上社群軟體後，開始莫名變得暴躁，控制欲愈來愈強，甚至成了恐怖的家暴夫。「親友都想遠離他（郭李奧），只有大姊偶爾會資助他的日常開銷。」Ｃ先生表示。

郭李奧後來自認是一代習武奇才，並常在臉書分享自己練武的影片，除了自稱是「李小龍傳人」、「台灣武術站樁賽14年冠軍」、「台灣中華武術協會7段總武教官」，還說自己是一間截拳道武術館的負責人。

郭李奧之前多次在臉書向館長「下戰帖」而聲名大噪。但後來他因打電話到館長開設的健身房騷擾，遭到館長提告。（圖／翻攝畫面）

▲郭李奧之前多次在臉書向館長「下戰帖」而聲名大噪。但後來他因打電話到館長開設的健身房騷擾，遭到館長提告。（圖／CTWANT提供）

不過，Ｃ先生透露，郭李奧沒有加入任何武術團體，也沒有經營武術館，只是透過網路影片習武，卻把自己幻想成武術大師。10多年來，郭李奧都沒有穩定工作，常常整天坐在電腦前經營網路形象，鮮少出門，一旦決定出門，就會穿上他的招牌白色西裝外套，只是到底去了哪裡？做了什麼，都沒有人知道。

面對家暴指控，郭李奧表示，自己和「前妻」有許多糾紛，但影片中施暴的男子並不是他，懷疑有人刻意栽贓。警方則說，確實處理過郭李奧夫妻的糾紛案件，並已協助兩造聲請保護令。

至於被控毆打鄰居一事，郭李奧坦言「那拳確實是我打的」，不過他反控是對方先動手。此外，他表示會將獎盃和獎狀照片放上臉書，證明自己真的會武術，不是看影片學武功的。

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