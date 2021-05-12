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宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

全台11日正式進入第二級疫情警戒，新北市之前已有過社區感染前、中、後期全方位防疫實兵演練，市長侯友宜表示已準備好應戰。（圖／報系資料照）

▲全台11日正式進入第二級疫情警戒，新北市之前已有過社區感染前、中、後期全方位防疫實兵演練，市長侯友宜表示已準備好應戰。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

繼4月底華航機師與諾富特防疫旅館釀成群聚感染破口後，5月11日國內一口氣新增7例本土新冠確診病例，其中6例為不明感染源，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也鬆口，「台灣今日正式進入社區感染」；原本就承受極大防疫壓力的雙北市長，各別隨即召開「疫情應變會議」，迅速推出升級防疫對策；新北市長侯友宜對此表示，無論中央今天有無宣佈升級防疫，新北市已定調，做好準備將警戒提升到「第2階段社區感染」。

在華航諾富特風暴時，台北市長柯文哲已數次質疑中央防疫資訊不透明、防疫規範非常弔詭，以致地方政府無法率先掌握航空從業人員、外國移工和外國留學生等特殊身分居檢者名單，「中央、地方訊息不同步導致時間差，製造了恐慌！」他更坦言，「疫情升溫了！恐怕已經進入第一級社區感染，彼此提醒、防疫不懈怠！」

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一向不會輕易批評他人的侯友宜，也難得撂下狠話，重批中央流行疫情指揮中心的嚴重疏忽，才導致華航機師染疫延燒，造成民眾恐慌，「目前我們當成疑似社區感染的狀態全力備戰，用超前部署的方式全力做好防護，未來兩周是關鍵。」

「承認社區感染是中央不願面對的真相，因為一旦承認，接著就要面臨『封城』，屆時勢必民怨四起，更何況，有演練過防疫的城市並不多。」一位不願具名的新北市政府官員，點出中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「猶豫」的原因。其實，柯文哲和侯友宜都已「默認」社區感染的事實，對抗疫似乎都有最壞的打算。

 

本刊調查，早在去年3月14日，新北市政府就在新店區央北社區舉行全台首場大規模「防範新冠肺炎社區大感染示範演習」，除了投入各局處上千名人力，甚至動員國軍支援，完成社區感染前、中、後期全方位防疫實兵演練；緊接著去年4月20日，新北市再進行擴大管制兵棋推演，模擬板橋區、中和區和淡水區等地陸續出現大量新冠確診者的社區感染時，新北市府該如何因應。

根據當時的兵推內容，如果爆發社區感染，新北市政府就會依循中央指示，實施「21天禁足管制」，民眾只能在規定的時段，根據年齡和身分證編碼分批出門，社會將處於「低度活動，高度管制」的狀態；而且禁足令將隨著疫情程度進行調整，封城措施甚至可能長達1個月。屆時日常生活將極度不方便，執政黨勢必得面臨民怨四起的巨大政治壓力。

今年4月28日，侯友宜獲悉新冠肺炎確診者足跡跨進新北市後，5月2日臨時加開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議」，全面升級防疫措施，包括落實室內集會實名制、加強公車捷運系統消毒頻率、年長者共餐改為外帶、關閉通風不良的市民活動中心，同時增加視察夜市、市場和大賣場的防疫行程。

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