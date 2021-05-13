全台瘋搶防疫物資！上百盒50入口罩3天掃空　藥局：有人一次掃10盒

▲多間藥局口罩、乾洗手、酒精等防疫用品被掃空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

國內新冠肺炎疫情持延燒，2天暴增22例本土案例，各大藥局再次可看到民眾搶購酒精、口罩情況。有藥局表示，原本有上百盒口罩，3天內就被民眾搶空，只剩下零星有花色少量包裝的口罩，但目前尚未限制購買數量，實名制口罩購買人潮也增加。

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▲許多藥局消毒用品已空蕩蕩。（圖／記者蔡玟君攝）

12日台灣一次暴增16例本土確診案例，下午開始藥局和超商均出現囤物資、搶購消毒用具與口罩的人潮，許多藥局的乾洗手、酒精、桶裝消毒液都被掃空，有藥局說，目前尚未限制購買數量，也會持續進貨；由於50入的盒裝口罩幾乎被掃空，排隊購買實名制口罩民眾也大幅增加，許多藥局也再次貼出實名制口罩販售時間公告來因應。

▲藥局表示酒精被掃空，但仍會持續進貨 。（圖／記者蔡玟君攝）

部分藥局為了服務民眾，讓民眾可以預訂新推出的花色口罩而開設LINE群組，當本土案例暴增後，群組內也可看到許多民眾一次下訂8盒、10盒留言，讓藥局應接不暇。

通路方面，家樂福已祭出酒精限購令，即日起每人限購酒精1瓶，好市多稍早也表示，即日起針對防疫用品包括衛生紙、口罩等進行每人限購，衛生紙、口罩等用品有每人限購1串、1盒，其他防疫相關品項也會在價格牌上註明限購資訊，民眾要多加注意。