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網友瘋狂開罵！他曝機師「一直被派飛」也無奈：顧及台灣經濟

▲▼中華航空,桃園機場,桃機,華航,旅遊,出國,包機,直航,空中巴士Airbus A330-302,B-18359,停機坪。（圖／記者李毓康攝）

▲華航機師遭到大批網友開噴。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣再度面臨嚴峻疫情，就有人歸咎在華航機師身上，網上也出現批評機師、空服員的貼文。就有網友看到一篇PTT文章後不禁回文，指出機師工會其實希望比照一般民眾隔離14天，「問題是，政府要求華航要維持台灣的貨運」，結果就是這些機師不斷被派飛跟隔離，若回到最嚴格的防疫標準，才能突顯出整個問題所在。

該位網友回文中提到，「機師工會其實有一個很明顯的態度，就是如果要這樣做那就請比照一般民眾大家隔離14天」，指出今天的問題是在，政府要求華航要維持台灣貨運、顧及台灣經濟，所以機師也就必須不斷被派飛，然後隔離。他表示，機師其實很願意跟大家用一樣方式隔離，「但總不能要他們除了工作就是如同坐牢吧？」

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他接著說，「我認為社會大眾有一個很大的問題，就是你們的日常用品很多是依賴海運以及空運進來的」，但海運空運的相關人員並不是機器人，可以完全不回家，在隔離中卻又不斷被派飛，所以不管5+9或是3+11都是這樣來的。

也就是說，為了維持台灣的經濟以及民眾生活便利，但若依照同樣的防疫標準，機師的家庭生活及心理會崩潰，所以才折衷出5+9或3+11這種隔離方式。最後他表示，他一直認為應該要有個社會對話，「相對於大眾的自私要去犧牲別人，機師應該勇於拒絕要求回到最嚴格的防疫標準，同樣14天的隔離，這樣才能突顯出整個問題所在。」

貼文一出，網友們相當不以為然，「11居家自我管理都做不到，在那邊14，癡人說夢」、「沒有病識感是最可怕的」、「這篇正解，但是就有機掰機師違規」、「醫護累的要死才最可憐啦」、「問題是居家管理卻趴趴走吧」、「問題是給機師方便照顧機師的精神狀態，卻只換來更大的防疫破口這件事。」

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