2天暴增22例本土「高峰還沒來」！專家：實際數字還會更多

▲獅子會群聚事件累計有11例本土個案。（圖／曾梓倩製）

記者賴文萱／台北報導

台灣本土疫情進入社區感染「二級警戒」，連2日就有4縣市爆發疫情，一口氣新增22例本土。多點案例同時爆出，國內已進入危險期，專家研判高峰期還沒來，更代表社區隱形傳播鏈正在進行，背後一定還有更多隱藏個案，關鍵期至少還要1個月，如果後面越來越多個案，就會一直延長下去。

目前本土疫情主要有2起群聚（獅子會群聚、宜蘭羅東銀河百家樂群聚）及3例獨立事件（1基隆婦人、萬華2茶室女子 ）。長庚大學新興病毒傳染研究中心主任施信如分析，目前很多個案感染源都還不明朗，這個趨勢代表社區已經有些隱形傳播鏈，所以才會爆發多起感染出來。

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▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

施信如說，目前的防疫政策，是找出來源頭，用匡列方式再去擴大採檢，所以每次都是在匡列範圍內，沒匡列就不採檢，但這次是在匡列範圍外，坦言一般民眾自己有懷疑染疫的人，在診所不容易採檢，大多都要到醫院急診才有辦法被採檢出來。

▲宜蘭羅東遊藝場群聚事件累計8本土病例。（圖／曾梓倩製）

針對這波疫情4地同時爆發，施信如認為，背後應該有很多隱形傳播鏈，實際數目一定會比現在多，如果後面個案越爆越多，傳播鏈散出去，這個期間就要持續延長下去，目前關鍵期至少要觀察1個月。

另外，施信如認為，目前存在的這4縣市案例都很危險，感染源需要透過基因定序方式去判定。而防堵措施，目前還是只能靠民眾勤洗手、戴口罩、保持社交距離去圍堵病毒，更重要的是要爭取去施打疫苗。

陳時中今早受訪時則表示，這次疫情當然嚴峻，不過慢慢地好像有一個源頭的跡象，原因是蘆洲與宜蘭羅東的病例，與諾富特飯店的確診者「基因定序完全一樣」，彼此可能有關連，但還無法連結到人與人的關係；另外在蘆洲的病例，與萬華區個案「有人與人的接觸」，事實上有人與人的連結，推測是同一傳播鏈往下延的。據了解，陳時中所指蘆洲案正是五股獅子會前會長。

▲華航諾富特事件37人確診。（圖／曾梓倩製）

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