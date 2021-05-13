　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大樓禁送餐上樓！外送員放管理室遭負評　同行扯遇隔離者直接開門

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情12日一口氣新增16例本土病例，許多店家、社區紛紛祭出防疫新規。一名女外送員同日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，因為疫情關係無法送餐上樓，也有拍照告知客人，結果竟然收到負評，讓她非常無法接受。

▲桃園市林姓美食外送員去年2月間送餐至龜山區某住戶，見少女獨自開門，攀談後趁機襲胸摸下體，隨即迅速逃逸。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲原PO按照大樓防疫規定將餐點留在管理室，事後卻收到顧客負評。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，大部分的好客人都知道現在疫情嚴峻，會請外送員不用送餐上樓，但她12日遇到一名奧客，備註要求將餐點送上樓，大樓管理員卻說因為疫情關係，不能讓外送員上樓，於是她傳送訊息、拍照告知客人，表明餐點已經放在管理室，結果卻收到負評，讓她氣到忍不住狂飆髒話，「X！住在高雄XX路上大樓了不起啊！是我不上樓的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少外送員或是家中有人從事外送工作的網友，看完原PO的經歷也覺得很扯，並紛紛留言分享自己遇到的奧客，「我送過居家隔離中還直接開門取餐付錢的奧客」、「我老公還碰到學校老師要求一定要送進校園」、「我也遇過類似的，最後是管理員無奈放我上去送餐，結果客人講了一句很神奇的話，『這種規定就跟衛生紙不該丟馬桶一樣啦，不會怎麼啦』，我整個黑人問號」。

也有許多網友站在消費者的立場留言力挺原PO，「本來就應該放警衛室，誰會希望有不是住戶的陌生人在樓層裡面走動」、「我剛剛才叫外送，公司警衛說現在不能放警衛室，我就立刻出去拿，大家互相體諒一下就好」。

ET快訊
萬華2確診　媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼
發文「乾脆大家倒閉」被砲轟　郎祖筠深夜139字道歉了
私約空姐染疫！華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒
本土+16！呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人感動讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

縣長宣布「海上花火節延辦」釣出台灣鯛　 兩派網友對罵洗版

私約空姐染疫！華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

萬華2確診　媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

大樓禁送餐上樓！外送員放管理室遭負評　同行扯遇隔離者直接開門

快訊／台鐵出軌！　松山-台北單線雙向通行

暴增16例本土！5縣市亮紅燈　一張圖看懂全台確診分布

愛情、財運全都要！12生肖「未來1個月運勢」曝　屬狗五星好運爆棚

酷熱39℃！太平洋高壓發威10縣市高溫警報　下週滯留鋒南移有雷雨

萬華阿公店2女確診「公檯制千人陷危機」　警調監視器追老司機名單

賣場衛生紙、泡麵全被掃空！　他哀號連「套子」都賣完

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

縣長宣布「海上花火節延辦」釣出台灣鯛　 兩派網友對罵洗版

私約空姐染疫！華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

萬華2確診　媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

大樓禁送餐上樓！外送員放管理室遭負評　同行扯遇隔離者直接開門

快訊／台鐵出軌！　松山-台北單線雙向通行

暴增16例本土！5縣市亮紅燈　一張圖看懂全台確診分布

愛情、財運全都要！12生肖「未來1個月運勢」曝　屬狗五星好運爆棚

酷熱39℃！太平洋高壓發威10縣市高溫警報　下週滯留鋒南移有雷雨

萬華阿公店2女確診「公檯制千人陷危機」　警調監視器追老司機名單

賣場衛生紙、泡麵全被掃空！　他哀號連「套子」都賣完

平交道被撞婦是奶奶！脫口秀演員慟還原「誤入真相」：爸瞬間白髮

印尼混雙被歐錦賽亞軍組合擠出東奧排名　教練批為何有積分？

飛進台灣正中心！南投超紓壓「3大玩法」　划SUP找尋月牙灣秘境

台灣爆16例本土確診　韓國瑜：保持警覺心「攜手度過這一波疫情」

瘋電影／勇抱大地　意想不到森林療癒能力超強大

又是榮譽殺人！20歲男被發現是同志　親戚竟聯合「斬首殺害」

縣長宣布「海上花火節延辦」釣出台灣鯛　 兩派網友對罵洗版

外媒：全球防疫優等生破功？　台灣進入社區感染2天增23例本土

郎祖筠深夜道歉了！ 認「情緒性發表不利防疫的文章」：深深自省

私約空姐染疫！華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

生活熱門新聞

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／台鐵出軌！　松山-台北單線雙向通行

呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人讚爆

陳時中稱「上班不算聚會」　網轟：病毒會分辨？

獨／萬華阿公店2小姐確診　LINE群組曝驚人對話

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

確診里長未被匡列　陳時中認有漏洞

更多熱門

相關新聞

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

台灣昨（12）日新增16例本土確診，其中2名患者在萬華阿公店上班，因為其工作環境人流往來，且會在密閉空間拿mic唱歌，讓人擔心病毒有擴散的可能。一名網友就分享， 他媽媽居然自爆上月底去過阿公店，沒想到最後發現是烏龍一場。

戴資穎：口罩戴起來，保護自己和他人

戴資穎：口罩戴起來，保護自己和他人

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

新北關8大場域防堵疫情　板橋KTV熄燈

新北關8大場域防堵疫情　板橋KTV熄燈

萬華阿公店2女確診曝千人危機！

萬華阿公店2女確診曝千人危機！

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫社區感染外送爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／台鐵出軌！　松山-台北單線雙向通行

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人讚爆

陳時中稱「上班不算聚會」　網轟：病毒會分辨？

帶小孩去農莊被主人PO照！女星警告「未授權」反遭酸爆

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面