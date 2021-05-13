大樓禁送餐上樓！外送員放管理室遭負評　同行扯遇隔離者直接開門

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情12日一口氣新增16例本土病例，許多店家、社區紛紛祭出防疫新規。一名女外送員同日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，因為疫情關係無法送餐上樓，也有拍照告知客人，結果竟然收到負評，讓她非常無法接受。

▲原PO按照大樓防疫規定將餐點留在管理室，事後卻收到顧客負評。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，大部分的好客人都知道現在疫情嚴峻，會請外送員不用送餐上樓，但她12日遇到一名奧客，備註要求將餐點送上樓，大樓管理員卻說因為疫情關係，不能讓外送員上樓，於是她傳送訊息、拍照告知客人，表明餐點已經放在管理室，結果卻收到負評，讓她氣到忍不住狂飆髒話，「X！住在高雄XX路上大樓了不起啊！是我不上樓的嗎？」

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不少外送員或是家中有人從事外送工作的網友，看完原PO的經歷也覺得很扯，並紛紛留言分享自己遇到的奧客，「我送過居家隔離中還直接開門取餐付錢的奧客」、「我老公還碰到學校老師要求一定要送進校園」、「我也遇過類似的，最後是管理員無奈放我上去送餐，結果客人講了一句很神奇的話，『這種規定就跟衛生紙不該丟馬桶一樣啦，不會怎麼啦』，我整個黑人問號」。

也有許多網友站在消費者的立場留言力挺原PO，「本來就應該放警衛室，誰會希望有不是住戶的陌生人在樓層裡面走動」、「我剛剛才叫外送，公司警衛說現在不能放警衛室，我就立刻出去拿，大家互相體諒一下就好」。