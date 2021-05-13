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私約空姐染疫！華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

▲▼案1153、案1154足跡曝光，環保局緊急消毒。（圖／北市環保局提供）

▲案1153華航機師、案1154空服員，曾經一起到酒吧。（圖／北市環保局提供）

記者葉國吏／綜合報導　

華航染疫風暴中一對機師、空服員同時確診，分別為案1153與案1154。由於2人足跡有半天時間接觸，格外引起外界關注。不過2人確診卻意外掀開機師劈腿案外案，因為機師其實早有正宮女友，不僅外型漂亮，而且還在台北鬧區從事金融相關行業，可說是人人稱羨的金童玉女。沒想到如今卻因確診抓到男友劈腿，格外令人諷刺。

指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性華航機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。但案1153，在5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，後來被確診。

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當時指揮官陳時中在疫情記者會上表示，機師案1153在4月29日凌晨接空姐案1154居檢出關，兩人一起去酒吧，之後接到集中檢疫通知，當晚機師又送空服員去集中檢疫所，兩人接觸時間長達半天。至於兩人在一起半天都在做什麼？當時發言人莊人祥低調表示，這是空服員的私人行程，不便透露。

不過這位華航機師其實有正宮女友，而且女友是位從事金融行業相關的美女，在華航爆發疫情的時候，正宮在公司裡還積極跟公司通報，表示自己男友就是華航司機，沒想到最後自己男友也確診，而且還跟一位空服員半夜去酒吧。

根據了解，正宮女友工作地點就位在台北鬧區，地段交通方便、房價不低，如今因疑似劈腿的機師男友確診，正宮女友就職公司緊急消毒相關樓層，全部人員也因此居家辦公。

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