新北恐封城！新店、淡水搶泡麵　「世界末日照」驚呆網：要打仗了？

▲新北市驚見搶泡麵大戰，貨價幾乎被掃空。（圖／翻攝「路上觀察學院」臉書社團）

記者許力方／綜合報導

本土疫情捲土重來，新北、宜蘭出現６名「感染源不明」確診後，12日又新增16例本土案例，指揮中心宣布提升至二級警戒，新北市長侯友宜嚴正以待，若社區感染失控不排除「封城」，消息一傳出引發熱烈討論，傍晚下班尖峰時間，陸續出現生鮮、泡麵大批搶購景象，其中新店、淡水都有空架狀況，網友看傻眼驚呼「世界末日」、「又來了」。

有民眾12日晚間在各地目擊囤購物資現象，最嚴重的大多集中在泡麵區，架上幾乎被掃空，形容是遇到「世界末日了？」誇張照片讓網友看傻眼，「現在是發生什麼事了」、「還沒到需要這樣搶泡麵的地步吧」、「是要打仗了嗎」、「我以為颱風來了」、「怕封城吧」、「大家聽到可能封城都嚇死了！」

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▲▼新北恐封城！新店、淡水泡麵罐頭貨架被掃空。（圖／翻攝「爆怨2公社」、「細說淡水」臉書社團）



這波本土案例新高大爆發，各地政府防疫升級，尤其新北市也出現群聚案，網友分析，「會怕正常的」、「人性」、「大家有飢餓恐慌症」、「促進經濟」、「近幾年常有的智力篩選」、「北部快病死，中部快渴死」、「新北啊！現在那邊的人都超怕的吧」，不解到底有什麼好囤的？被認為是搶「安全感」。

其中有網友指出，「記得上一次搶購的…都放到過期」、「疫情剛開始囤的泡麵都過期了」，推測「再來是搶水」、「下次可能要搶衛生紙了」、「過度恐慌更可怕」，但也有人認為「有點警覺是好的」、「跟去年一樣啊…歷史總是驚人的相似。」

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