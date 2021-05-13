直擊！新北八大行業停業　板橋KTV熱區熄燈空蕩蕩

▲板橋星據點KTV門口空蕩蕩，平日門口滿滿的排班計程車都不見蹤影。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

為遏止新冠肺炎疫情擴散，新北市政府日前宣布全市進入二級防疫警戒，除停辦室內500人以上、室內100人以上的集會活動外，包含KTV、酒店、酒吧等八大風險場所在內也都暫停營業，違者可依《傳染病防治法》最重開罰1萬5000元。《ETtoday新聞雲》記者實地到板橋星據點、錢櫃KTV，發現2處大門深鎖，門口張貼市府公文並展出告示，指出將暫停營業到6月8日。

面對疫情升溫，新北市市長侯友宜12日表示，為防堵新冠肺炎擴大感染，達到「堅壁清野」效果，即日起要求包含KTV、網咖、電子遊樂場在內的八大特殊娛樂行業；圖書館、國民運動中心等公有場所關閉。經實地觀察，平日在星據點、錢櫃KTV門口排班的計程車都不見蹤影，門口守望的警車也同樣消失。

▲KTV門口張貼公告，表示將暫停營業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

KTV附近的攤販表示，受到疫情影響生意自然少了很多，但是生活還是要過，只好持續出來擺攤，只希望疫情趕快結束。另外有店家指出，凌晨時段生意本來就時好時壞，通常是以備料為主，因為自己只是員工，生意影響程度還是以老闆的感受比較準確。