說中了？12星座「討厭一個人的表現」　網狂讚準：把你當空氣就完了

▲討厭一個人你都會怎麼表現呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

學生時期與同儕的相處，長大後進入職場與同事的互動，皆存在著大大小小的眉角！這過程中必會產生摩擦與矛盾，此時要讀懂「身體及行為語言」，否則被討厭了還不自知。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析12星座討厭一個人會有的表現，網友聽完精闢分析紛紛喊準：「如果我們把你當空氣的時候你就完了」。

安德魯分析12星座「討厭你會有的表現」，除了參考太陽外，還要看月亮及火星：

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1.視你為空氣：牡羊座、射手座、天蠍座、雙魚座

牡羊與射手座情緒表達很直接，一與人發生矛盾與爭執，就會將不滿的情緒表現出來，當他/她們還願意和你吵架、直來直往的個性不需要讓人猜測，還不需要太擔心；若是視你為空氣，代表兩人情份已徹底被切割，沒有任何關係。視你為空氣初期只是想試探你的反應，但當時間拉長，你又未試圖挽回，會讓牡羊和射手座心死。

天蠍和雙魚座個性有點相似，當把他/她們逼急，就會用自己的方式表達不滿，可能話中帶刺。他/她們討厭一個人時會難以和這人處在同一個空間，即使處在無可避免的同學或是同事關係中，為了讓自己心情不受影響，也會視對方不存在，非不得已絕不有任何接觸與交談。別看雙魚座柔弱沒攻擊性，雖不太會主動招惹人，但忍無可忍時會將自己的不愉快加倍奉還。

2.失去耐性，嘴不饒人：金牛座、巨蟹座、雙子座、獅子座

別以為巨蟹、金牛座脾氣好，他/她們願意為在乎、喜歡人展現忍耐和包容，但骨子裡脾氣有點硬。當他/她們開始討厭你，就能明顯感受到說話時的沒耐性，嘴巴開始不饒人，完全沒想到金牛和巨蟹座不想容忍時，會說出如此難聽的話。

獅子和雙子座討厭一個人則是顯而易見，因為情緒表達很直接，當你發現他/她們說話時會很快結束、火速句點，就該有自覺了。他/她們喜歡和討厭一個人熱冷差異很大，能從行為模式觀察出來，喜歡一個人會製造很多機會相處，討厭人則會將兩人關係拉得很遠，屬於不主動引戰，但會盡量有禮貌地遠離。

3.空氣凝結，讓你知道什麼是冰：處女座、天秤座、摩羯座、水瓶座

處女、天秤座對自己喜歡的人有點囉嗦，若遇到不喜歡的人則會發現他/她們少了日常的碎碎念，不會浪費時間在討厭的人身上，但表面上還是會盡量維持和諧，只是態度上會讓你嚐到什麼是冰冷，會被故意冷落或孤立。

摩羯和水瓶座不太符合世人規範，有自己的思考模式和節奏，喜歡一個人願意配合對方調整節奏，討厭一個人不會將場面弄得太難堪，只是配合度不高，不會有過激言語或對立，選擇拉起一條界線眼不見為淨。當摩羯和水瓶座討厭你、對你心死會假裝沒聽到，直接冰凍，他/她們的時間只留給重要的人。

網友看完狂喊準，紛紛分享自身經歷：「天秤直接當空氣，如果有關於討厭的人的事情一律都是：關我屁事」「牡羊座真的，如果我們把你當空氣的時候你就完了，我還會跟你吵的時候就是吵過就算了」「好準喔！處女座跟不想相處的人，就會直接尷尬不失禮貌的微笑，最近每天都會來報到XD」「摩羯座…如果冰討厭的人，如果他又一直搓，那我一定會冰的啦（台語）」。