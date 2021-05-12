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2天暴增22名新本土！網狂酸「為何不升三級」　醫曝關鍵：衝擊太大

▲疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供）

▲疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

記者謝承恩／台北報導

今（12）日台灣各地接連爆出多名確診案例，確診者橫跨宜蘭、新北、基隆，全台仍維持二級警戒！中央疫情指揮中心說明，目前新爆出的本土感染案例累計共22例，經調查並沒有符合「三級警戒標準」。ICU醫師陳志金也在臉書發文，「有人嚷嚷為何今天疫情警戒不升級，標準根本還沒到！」

中央疫情指揮中心公布最新本土確診案例共計22例，其中有宜蘭遊藝場群聚事件8人、新北蘆洲獅子會群聚11人，共2起群聚，並未符合「三級警戒標準」中，單周出現3件以上社區群聚事件。

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另外，今日傳出的萬華茶藝館2例確診案例，彼此間未發現有關聯，暫列為獨立感染事件，加上基隆擺攤婦女1例確診，共3起不明感染源個案，也不符合1天確診10名以上感染不明的本土病例。

▲▼05/11指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中11日宣布升至二級警戒，12日仍持續維持二級警戒。（圖／指揮中心提供）

ICU醫師陳志金指出，「升級對各行各業、經濟的衝擊很巨大！」他認為，真的符合風險的話就升級，如果未符合的話，就維持現有級別，那些一直嚷嚷著升級比較好的人，「你自己可以先升級，我們都不反對！」

目前仍維持二級限制措施，需停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。集會活動須落實確保民眾維持社交距離，或全程配戴口罩、使用隔板，並落實實聯制、體溫測量、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。必要時，強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

若升至三級警戒，限制措施包含室內5人、室外10人以上集會取消，群聚感染社區之民眾需停班停課、雙鐵禁止站票飲食等，另全國醫療院所禁止探病。

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