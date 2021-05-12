台東防疫升級！停辦大型活動落實「實聯制 」　籲戴口罩勤洗手

▲台東縣政府召開防疫會議由縣長饒慶鈴主持，會中宣布疫情警戒工作與中央、雙北政府同步提升至第二級。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟 ／台東報導

近期新增多起本土案例，且出現新變異種病毒，因應新冠疫情嚴峻，台東縣政府11日下午由縣長饒慶鈴主持召開跨局處防疫會議，呼籲鄉親務必加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，避免民眾因至人潮密集之公共場域而造成疫情群聚感染，以維護民眾健康。

饒慶鈴強調，國內出現感染源不明本土病例，中央指揮中心公布升級後防疫措施，即日起至6月8日停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食。因此她立即指示將疫情警戒工作與中央、雙北政府同步提升至第二級，並要求縣府各局處務必比照辦理。

另外，教育處也在會中報告，因應疫情變化，縣內校園提高防疫作為，即日起至6月8日暫緩實施如校外教學、畢業典禮、畢業旅行、縣長獎頒獎典禮等校園大型集會活動，暫不開放校園室內場地借用及民眾進入校園參訪，以及師生進入校園需配戴口罩及量體溫等。

為維持社區安全，並有效防止群聚感染，縣府自12日恢復門禁、體溫量測、手部消毒及戴口罩，專人管控至國內疫情緩和為止，縣府也要求夜市及市場加強管理與防疫措施宣導。

饒慶鈴請業者、商店及民眾與縣府共同努力，配合及遵循相關防疫措施，戴口罩保護自己也保護他人，也請縣內各鄉鎮市公所一同加強落實防疫宣導，提升民眾防疫意識及自主健康管理的重要性，大家共同攜手克服挑戰渡難關。

衛生局也呼籲民眾避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰，所有集會活動需確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理，也請縣府交觀處協調大衆運輸業者向乘客宣導全程配戴口罩。縣內各醫院及長照機構遵照中央規定，即日起至6月8日止，除例外情形，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者仍為1人。

疫情相關資訊及縣府各局處因應疫情辦理相關活動情形，鄉親皆可於台東縣新冠肺炎災害應變中心、1999縣民專線及資訊公告網站看板查詢 http://59.125.241.181/dspost/，請民眾善加利用。

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