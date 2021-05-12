封區就沒好日子過！黃越綏點出3漏洞　籲全民「回到去年1至6月」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情11日增加7例本土個案，作家黃越綏在臉書PO文感嘆，「俗話說雞蛋再密也有縫」，如今發生社區感染，她最擔心的是不久前舉辦的萬人瘋媽祖遶境活動，還有五一勞動節和母親節兩段連續假期，是否會造成防疫漏洞，現階段大家不應該繼續埋怨、批鬥、打政治口水戰，而是要像去年1月到6月之間的戒慎恐懼，否則要是真的嚴重到得封區，到時恐怕就沒有好日子過了。

▲台灣疫情升溫。（圖／記者李毓康攝）

繼11日下午增加7例本土個案，同日晚間又傳出基隆疑似有一名婦人發燒4天確診；對此，陳時中12日接受媒體堵訪，被問及此事時僅強調，下午再跟大家報告，疫情可以說是進入嚴峻階段，大家要提高警覺。

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面對這波疫情危機，作家黃越綏11日在臉書PO文表示，經過全民1年多的努力防疫，卻還是發生社區感染，這是大家最擔心也最不樂意見到事情，然而雞蛋再密也會有縫，加上多變病毒株的威力，似乎再有效的疫苗也難敵，「每個人的健康情況以及免疫的能力不一，因此沒有症狀的病情一旦發生，就很難找出真正的感染源了。」

黃越綏認為，民眾要學會自保，除了量體溫、戴口罩、勤洗手，老弱婦孺也盡量不要到公共場所走動，並練習記錄每一天的行程，萬一不幸感染，也能在第一時間提供接觸史和旅遊史，當然，如果出現咳嗽、發燒、拉肚子等症狀，也要立刻就醫並通報。

▲基隆傳出有確診個案，市府12日一早緊急派員進行大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

黃越綏說，比起印度等其他國家，確診人數幾乎等於台灣的總人口數，「台灣仍是相當幸運的」，所以希望大家不要再埋怨、批鬥、打政治口水戰，而是要像去年1月到6月之間的戒慎恐懼，否則如果單週出現群聚超過3人確診，就有升到第三級警戒的必要性，更嚴重的話還得封區，「屆時恐怕就沒有好日子過了。」

最後黃越綏提到，目前她最擔心的是不久前的萬人瘋媽祖遶境活動，還有五一勞動節和母親節兩段連續假期，全台各縣市幾乎可以說是完全無防備在進行交流，萬一疫情真的出現疏漏，從北到南都無法倖免，因此，現在衛福部疾管署有一群專業的團隊正在為防疫默默努力，民眾也應該發揮同舟共濟的精神，繼續信任、配合以及支持，才能一起度過難關，「加油，天佑台灣！」