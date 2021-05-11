玩到被總公司關注！他皮皮挫「等被懲處」　結局逆轉嗨翻：開始期待

▲Comebuy。圖與本文無關。（圖／Facebook／爆料公社



記者黃可昀／綜合報導

飲料店店員每天迎來大量客人，面對各種尷尬處境也是見怪不怪！本站曾報導《阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」！店員憋笑...下秒見1動作忍不住了》，這篇Dcard原文事後被總公司注意到，原PO本以為自己飯碗不保了，結果總公司竟然是要送他禮物，讓他實在又驚又喜。

原PO在Dcard表示，老闆每個月都會去總公司開月例會，上個月開完會回來時，「拿著月例會簡報交給我，叫我先看一下」，結果他一看不得了，總公司現在竟然在積極尋人，找的就是當初在Dcard貼文「飲料店常見的傻眼時刻」的那位同仁，還附上卡稱、相關連結等等。

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▲總公司發出尋人啟事。（圖／翻攝自Dcard）



原PO看完頓時覺得大事不妙，擔心自己發文分享飲料店趣事，被總公司誤認是在調侃同事，他怕會因此受到懲處，回家以後仍對此事耿耿於懷，「回家後左思右想了老半天，如果真的要被總公司罵，我就怪到海神哥身上」，終於鼓起勇氣聯絡總公司後，對方傳訊息確認資料，接著並表示找他是想要「內部月例會時表揚～到時禮物會再請店長帶回去轉交給你哦！」

他雀躍地說，本以為自己將受到懲罰，結果總公司是要送禮物給他，他立即打電話跟老闆炫耀這件事，「我現在開始期待會有什麼禮物！」今日《ETtoday新聞雲》向原PO確認時他透露，疫情考量這個月總公司沒開月例會，所以目前尚未拿到禮物，可惜無法跟大家分享。

網友笑回，「想知道禮物是什麼」、「結果會不會是海神哥的大玩偶之類的」、「希望拿到禮物的時候，又有好玩的事情發生」、「結果送一張自願離職信」。