快訊／不明感染源足跡遍佈！侯友宜：新莊蘆洲即刻大規模消毒

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土COVID-19確定病例，1例為案1187之接觸者(案1201)，6例感染源待釐清(案1202、案1203，案1208至案1211)，並包括1起遊藝場群聚事件。新北市緊急針對新莊區、蘆洲區進行全區大規模消毒。

指揮中心公布，感染源不明的蘆洲個案為獅子會前會長，4日曾到過新莊區中港路晶華亭餐廳、蘆洲長安路來來按摩蘆洲及集賢路大風車婚宴會館。

在指揮中心宣布案例感染源不明後，新北市緊急召開應變會議宣佈升級防疫措施，進入第二階段戒備，侯友宜於會議後立刻前往蘆洲視察消毒情形。

侯友宜視察前受訪指出，蘆洲、新莊有感染源不明確診者足跡，新北市視為進入社區感染，因此，昨日針對重點區域噴消後，今日再次進行全區大規模消毒，這就是當初兵推演練時的大型社區感染噴消演練實戰。

侯友宜指出，尤其不是只有一例感染源不明的缺診者，案例也已經不知道移動到哪些地方，不能單憑確診者記憶疫調進行應變措施，只有馬上針對重點地區大消毒才能全面防堵，所以在指揮中心下午一宣布最新疫情變化後，新北市馬上發布一系列防疫升級措施。





▲侯友宜赴蘆洲視察消毒。（圖／記者羅婉庭攝）

