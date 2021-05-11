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疫情升為2級警戒　黃偉哲：台南夜市活動務必配合防疫

▲宣導時見夜市內仍有少數民眾未戴口罩，黃偉哲市長當場勸說，衛生局人員並遞上口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲宣導時見夜市內仍有少數民眾未戴口罩，黃偉哲市長當場勸說，衛生局人員並遞上口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情升溫成2級警戒，國內出現感染源不明的本土病例，台南市長黃偉哲11日晚上親臨台南知名大東夜市進行訪查，向攤商及消費者宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫觀念，確保夜市活動符合防疫規定，黃偉哲現場透過廣播向民眾宣導保持社交距離及戴口罩，以降低疫病感染與傳播的機會。

▲宣導時見夜市內仍有少數民眾未戴口罩，黃偉哲市長當場勸說，衛生局人員並遞上口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲到達夜市，先到播音室廣播，提醒疫情趨嚴峻，請逛夜市民眾一定要戴好口罩，保護自己及他人安全。

台南市長黃偉哲表示，雖然案例發生在北部，但是由於台灣是一日生活圈，而且交通往來非常密集，南台灣也必須要提高警覺，尤其夜市在過往防疫宣導一直是比較難推動的場域，現在全台面對比去年更加嚴峻的疫情，他才特別前來夜市，加強宣導。

黃偉哲說，在夜市視察仍然看到部分民眾沒有戴上口罩，脫下口罩邊走邊吃，這是非常危險的。他呼籲，台南的夜市是非常好的場所，但這段期間，民眾可以優先考慮外帶代替內用。

黃偉哲也呼籲夜市在夜市出入口，除了量體溫、噴酒精消毒手部，也可以準備口罩發給忘記配戴的民眾使用，接下來要努力讓夜市口罩佩戴率達到百分之百，並落實洗手與維持社交距離。

▲宣導時見夜市內仍有少數民眾未戴口罩，黃偉哲市長當場勸說，衛生局人員並遞上口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提醒，台南市政府目前落實加強宣導，接下來將配合中央疫情流行指揮中心，最快明後天開始，會針對違反防疫措施的行為開罰，民眾務必特別注意。

黃偉哲說，如果疫情再度擴大，將會更加衝擊也是攤商生意以及民眾日常生活，請大家務必在現階段就用嚴謹心態面對，一起守護日常生活以及全民健康。


中央流行疫情指揮中心11日下午宣布5月11日起至6月8日，將疫情警戒提升至第二級。黃偉哲強調，台灣是一日生活圈，目前雖然疫情集中在北部，但台南千萬不能有僥倖心理，市府將全力配合中央要求，戶外500人以上集會、室內100人以上活動，若不能做到防疫規定，將要求暫停辦理，對於刻意破壞防疫規定者，不聽勸導就開罰。

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