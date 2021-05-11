高雄區農業改良場新奇蘭花　2021世界蘭展雲端綻放佳績

▲狐狸尾蝶蘭龍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場育成的屬間雜交新奇蘭花，參加世界三大蘭展之一的「2021線上世界蘭展」蘭花個體競賽，其中4株花姿優美的新奇蘭花博得大會評審青睞，獲頒其他蘭屬(D組)第二獎1座、銀牌獎2座及銅牌獎2座，表現相當亮麗。

▲▼萬代蝶蘭、狐狸尾蝶蘭。

世界蘭展每3年舉辦1次，被譽為蘭花界的奧林匹克，台灣歷經10餘年的爭取，終於獲得第23屆的舉辦權；雖因疫情影響延辦，但今年改採線上展覽模式進行，透過「5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台」技術，以線上競賽及評審、數位展覽及線上會議等形式，突破時間與地域的框架，更加廣泛的分享了蘭花視覺盛宴。

這次蘭花個體競賽，全面改採線上競賽及評審的形式舉辦，評審團由來自美國、日本、澳洲及臺灣等世界各地的蘭花專家組成，透過全空間360度掃描拍攝建模，導入5G虛擬實境技術，彷彿身歷其境體驗蘭花美姿，從上千株蘭花中依據花姿、育種突破性及栽培技術綜合考量，評選出各組前三名。

高雄場這次獲獎蘭花計有4株共獲頒5個獎項，有榮獲其他蘭屬(D組)第二獎及銀牌獎的狐狸尾蘭和蝴蝶蘭交配後裔「香水女孩」；榮獲銀牌獎是「香水精靈」；銅牌獎是「龍魅力」及萬代蝶蘭「橘色甜心」。

高雄場戴順發場長表示，蝴蝶蘭為台灣外銷旗艦農產品，該場已建立蘭花雜交育種技術平台，可協助蘭花業者克服蝴蝶蘭與其他蘭花的屬間雜交及蝴蝶蘭不同品種間的雜交障礙，透過研究單位與產業界合作的新模式，有利於提升台灣蝴蝶蘭育種技術，並為台灣蘭花產業帶來新的發展契機。

2021世界蘭展於4/24～6/30線上盛大舉辦，民眾可上https://www.woc23.com/ 觀賞並分享。

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