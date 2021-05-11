羅東銀河百家樂「大夜女店員」5／9最早發病　4員工、1常客群聚染疫

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增7例新冠肺炎本土個案，其中5例在宜蘭羅東、1例在蘆洲、1例則是機師家人。指揮中心今也公布本土個案相關活動足跡，其中1例案1202在宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，也是最早發病者，目前也確定其他4人確診，包含4店員和1常客。

案1202為本國籍30多歲女性在宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，在5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20），也是群聚中最早發病。

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陳時中表示，鑒於個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），17人陰性，10人檢驗中，衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場人員調查匡列。

針對感染源，陳時中坦言，目前會針對職場全部匡列，感染源目前還沒找到，初步判定和航空公司關係極低，足跡並沒有關聯，宜蘭縣衛生局動作已經很快，昨天一發現陽性個案，就徹夜匡列採檢，後續還有很多工作要做。