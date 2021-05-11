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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國稱「妥善安排台灣參與世衛」　行政院：打壓無所不在

▲今年5月時，世界衛生大會在日內瓦世衛總部舉行的畫面。（圖／達志影像／美聯社)

▲世界衛生大會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

針對美國國務卿布林肯7日公開呼籲恢復台灣在WHA的適當地位，中國外交部發言人華春瑩竟宣稱，經中央政府同意，世衛專家已透過專門管到3次向台灣通報疫情。對此，政院回應，中國對台灣的打壓無所不在，正值新冠肺炎COVlD-19肆虐全球的此時此刻，更應該讓台灣參與包括WHA在內的世界公衞醫療組織共同防疫。

行政院發言人羅秉成表示，中國對台灣的打壓無所不在，百般阻撓，無視世界主要國家支持讓台灣加入相關國際組織的呼籲，尤其正值新冠肺炎COVlD-19肆虐全球的此時此刻，更應該讓台灣參與包括WHA在內的世界公衞醫療組織共同防疫。我們也會持續努力，讓支持台灣的聲音愈來愈多。

另一方面，外交部也駁斥中國，指其相關說法完全悖離事實與國際認知，中國政府重彈「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯大第2758號決議及「世界衛生大會」（WHA）第25.1號決議內涵，只是凸顯中國政府公然說謊、誤導國際社會，不斷打壓台灣人民的健康人權。

外交部指出，中方的惡意阻擋，是「世界衛生組織」(WHO)未能將台灣完整納入技術性討論的主要障礙，也更加證明中國持續將政治凌駕於健康人權的霸道行徑，外交部對此予以強烈譴責。

外交部重申，只有台灣的民選政府才能在「世界衛生組織」及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由我國政府來守護，中國無權、也無能力代勞。

外交部呼籲，中國政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再以偏狹自私的政治考量，忽視國際社會支持台灣參與全球防疫合作的強大聲量。以台灣成功的防疫經驗，參與WHA，定能做出具體貢獻，與全球攜手共同促進人類的健康與安全。

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