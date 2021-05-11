女大生騎車殞命！屏大教務長「1小時領畢業證書」　勸世文被罵爆

▲屏東和生路上，7日發生連環車禍，奪走兩命。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

屏東7日發生一起連環車禍，造成2死1傷慘劇，其中一名死者，是準備返鄉過母親節的屏東大學賴姓女學生。對此，屏大教務長在臉書發文，勸大家別騎車，然而嘲諷的言語掀起撻伐，該校學生更洗版大罵，「下台吧！」

憾事發生後，屏大教務長施百俊在臉書發文，寫下「一大早又接獲學生車禍死亡的消息，R.I.P.。奉勸各位家長，尤其是剛要上大學的新生，如果孩子還能聽勸：請不要讓他騎機車。」

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在連續強調三遍後，教務長話鋒一轉，直言「如果孩子不能聽勸，您就要做好這個心理準備：他(她)很快就領到畢業證書了。各大學的教務處效率都很高，知道消息1小時內就能做好了，不用另外繳費。」

▲屏大生們洗版狂砲。（圖／翻攝自Dcard）

一席話讓屏大生傻眼，忍不住在Dcard砲轟「學生的死亡用這麼嘲諷方式來敘述，你還配當學校高層嗎？為什麼要常站在學生對立面。」

而同校生也紛紛怒回，「悲哀，屏大之恥除了校徽就是他」、「覺得機車危險所以禁止騎車，怎麼不說因為有人食物中毒，所以大學生不能吃東西？這位教務長邏輯死哪去了」、「我真的無法理解，身為一個學校老師是用什麼心態打出這段話」、「笑死，以為刪掉就沒事了嗎？出事啦阿伯」、「他在供三小？不然我們怎麼通勤到別的校區，他自己走走看」。