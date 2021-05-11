苗栗偏鄉路燈「暗摸摸」　原來電纜線遭剪警逮人

▲吳嫌因缺錢花用，竟竊取苗栗偏鄉產業道路上的電纜線，導致路燈都不亮，影響民眾安全。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警分局日前接獲民眾報案，稱苗栗市南勢里附近道路的路燈都莫名不亮了，影響附近居民的交通安全；警方調查後發現是路燈桿上的電纜線遭剪斷竊走，警方過濾監視器後鎖定1名吳姓嫌犯，日前前往住家逮人並起出作案工具，全案依加重竊盜罪嫌移送。

警方表示，苗栗分局獲報後立即派員趕往察看，發現是路燈桿上的電線已經不翼而飛，除積極過濾附近路口監視器外，也密集查訪轄內可能銷贓的管道後，鎖定一名吳姓男子（49歲）涉有重嫌，警方隨後前往吳嫌住處取出作案時使用的老虎鉗等工具，吳嫌也當場坦承不諱。

吳嫌也主動向警方供出，除了苗栗市南勢里附近的路燈電線外，也另外竊取苗栗市電台道、銅鑼鄉及公館鄉較偏避的產業道路之路燈電線，這些得手後之電纜線，隨即載運至鄰近的資源回收場變賣，變賣所得也已全數花用殆盡。

經調查發現，吳嫌平日無所事事、因缺錢花用就把腦筋動到平日較少人出入的路燈電纜線上，以為神不知鬼不覺，這也讓附近民眾得知消息後感到萬般無奈。警方也提醒民眾，如發現任何可疑人、事、物，請立即與警方連絡，希望警、民一起合作，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

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