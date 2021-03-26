警匪追逐曝！他開名車掛怪車牌狂逃　警管制前方車流「堵死」夾擊

記者楊熾興／桃園報導

50歲張姓男子駕駛日本百萬豪車Infiniti卻懸掛失竊車牌，25日傍晚行經桃園市龍潭區中正路三林段時，見警車經過時刻意靠邊閃躲佯裝靠邊停車，但當警車靠近時卻心虛的加速駛離，眼尖的員警發現該車竟懸掛失竊車牌，隨即通報線上巡邏警網攔截圍捕，張男塞在下班車流車中拒絕停車受檢，並棄車逃逸最後員警以優勢警力攔截圍捕壓制，順利的將張嫌逮捕到案。

▲張男駕日本百萬名車懸掛失竊車牌塞在車陣中，被警方前後包抄圍捕。（圖／龍潭警分局提供）

▲張男棄車逃逸仍遭警方壓制在地。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局龍潭派出所警員周中興及林博仁於昨日下午17時許執行巡邏勤務方於25日傍晚執行巡邏勤務時，行經本轄龍潭區中正路段時，見一輛深灰色自小客車形跡可疑，見警車靠近時突然逃逸，警方隨即尾隨查緝，過程中員警以擴音器、警報器示意停車受檢，不料犯嫌加速逃逸。

▲警方對該車懸掛失竊車牌進行搜查。（圖／龍潭警分局提供）

警方考量正逢下班時間車流量大，如高速追車恐造成其餘用路人危險，立即通報線上警網啟動攔截圍捕，運用技巧在該車輛行進路線前，管制人車並部屬車陣，以避免嫌犯為了脫逃而疾速逃逸，最後該自小客車在逃逸途中塞在車陣中，警方隨即以警車前後抵住該車，最後在10分鐘的追捕過程中，將該名嫌犯壓制逮捕，經了解50歲的張嫌因竊取他人車牌懸掛於自己車上，為規避警方盤檢而逃逸，訊後將張嫌以竊盜罪嫌移送法辦，另警方仍持續追查張嫌有無涉及其他不法案件。

龍潭分局分局長陳清華表示，為了嚴密維護轄區治安，查緝打擊各類非法犯罪，民眾倘發現不法情事，應就近向警察機關報案，共同打擊犯罪。



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