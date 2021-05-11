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中路3號上梁明年3月完工　徐國勇：桃園將蓋1.2萬戶社宅

▲▼中路3號上梁典禮。（圖／內政部提供）

▲中路3號上梁典禮。（圖／內政部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

桃園市中路3號社會住宅10日舉行上樑典禮。內政部長徐國勇表示，政府規劃在桃園要蓋1.2萬戶社宅，其中超過2/3、約8千餘戶，是由桃園市政府興辦，感謝桃園市長鄭文燦大力蓋社宅，內政部除補助桃園62億元外，也將由國家住都中心蓋4千戶，讓民眾住得更安穩。

▲▼中路3號上梁典禮。（圖／內政部提供）

徐國勇表示，中路3號社會住宅可提供住宅417戶、辦公室12戶及店鋪8戶，目前已取得國家卓越建設獎設計規劃類金質獎，明年3月完工後，預計取得黃金級綠建築標章、合格級智慧建築標章、無障礙住宅及耐震設計標章，並規劃設置太陽光電，是一個兼具生態環保、智慧便利及安全健康的居住空間。

中路3號社宅也運用建築設計元素，規劃社區共同交流空間及屋頂花園，並留設公共設施空間及共享辦公室，提供住戶及青年創業使用，提高空間效益。

▲▼中路3號上梁典禮。（圖／內政部提供）

徐國勇指出，為彌補地方推動量能有限，內政部於2年多前成立國家住都中心，並由營建署全面盤點適合興建社宅的土地，在桃園選了12處社宅基地、共約11公頃，將可興建約4千戶，後續交由國家住都中心負責興建，加上桃園市政府興建的8千餘戶，將超過桃園目標數1.2萬戶。

▲▼桃園中路3號社會住宅示意圖。（圖／內政部提供）

▲桃園中路3號社會住宅示意圖。（圖／內政部提供）

內政部表示，社會住宅是一種充分考量居住需求的住宅社區，不只住宅空間內部，更放射延伸至社區、鄰里，透過和善的機制設計，讓人與建物的互動更為貼近。

內政部強調，興建社宅第一階段全台4萬戶目標，在去年底已達標，中央會持續與地方攜手合作，完成第2階段8萬戶的目標，讓社會住宅不僅是數量或比例的增加，更能帶動整體住宅品質的提升。

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