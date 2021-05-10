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北投之亂爆綠營派系鬥爭　媒體人：徐國勇最無辜

▲▼國民黨立院黨團PO影片指控徐國勇跟趙映光同桌吃飯。（圖／國民黨立院黨團臉書）

▲國民黨立院黨團PO影片指控徐國勇跟趙映光同桌吃飯。（圖／國民黨立院黨團臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨團爆料一段餐敘影片，指控內政部長徐國勇和民進黨北市黨部評委前召集人趙映光、國策顧問黃承國等人同桌吃飯；此外，也質疑徐國勇和趙映光兒子趙介佑的合照。對此，資深媒體人韋安認為，這次北投綠營派系亂鬥，最「冤」的就是徐國勇。

韋安10日在臉書指出，徐國勇因多年前立委選舉，認識趙介佑祖父趙文寬，出席趙文寬生日，被孫子趙介佑蹭，將合照PO到網臉書，出席長輩生日宴人之常情，被孫子蹭照片也是無妄之災；再者，若說徐國勇和趙介佑合照是無心，黨部餐會影片流出來就是有意，這種影片當然是在場綠營人士拍的，現在故意弄出來，派系之爭不僅燒到總統蔡英文身上，還想順便把徐國勇拉下來。

韋安認為，徐國勇不是「趙家」入黨的介紹人，也沒幚趙介佑關說護航，卻被「燒」的很慘，怪不得蔡英文說「家裡沒大人了？」派系合作是甜如蜜，鬥爭起來狠如狼，還亂槍四射。最後，他總結，這波「北投分局之亂」引發的民進黨黑道風雲，不僅是地方派系間鬥爭，最後可能動搖綠營上層權力結構的穩定性，而徐國勇成了最無辜的受害者。

對於國民黨的指控，徐國勇日前就發出聲明表示，不認識趙介佑，認識的是趙介佑的祖父趙文寬，趙文寬是他當立委時的北投區選民，去年12月17日趙文寬舉辦80歲大壽，他受邀參加，前往祝壽，現場與許多民眾都有合照，包括趙文寬家人。

徐國勇強調，公眾人物對民眾熱情邀請合照，只要時間許可，都不會拒絕，包括在參加總統府國策顧問黃承國父親壽宴上，對要求合照民眾，他也不會拒絕，趙介佑應也是當時要求合照的人。

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