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苗警所長制伏暴力男腹部遭刺　徐國勇：給員警家屬最完善照顧

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 警政署長陳家欽 跟騷法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇指示給予重傷員警最完善照顧。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

苗栗分局公館派出所長率2名員警於5月4日前往民宅，拘提一名有暴力傾向的男子，過程中吳所長遭嫌犯拿刀刺向腹部，立刻送醫急救，經手術後已無生命危險。內政部長徐國勇得知消息後，立刻指示要給吳所長最完善的支持及照顧，也感謝警察的辛苦付出。

內政部指出，吳國基所長於5月4日晚間，率2名員警同仁持拘票前往民眾家中拘提一名有嚴重暴力傾向，涉及家暴與毀損的男子，遭到犯嫌手持武士刀拒捕，同仁們英勇地利用辣椒水、防彈臂盾進行制伏搏鬥，並將犯嫌壓制，但沒想到犯嫌突然拿起武士刀，刺傷了吳所長腹部，另一名警員湯雍誠則右手擦傷。

該暴力男遭上銬後，2警立刻送醫急救，所幸手術後已無生命危險。而犯嫌也送醫治療傷勢穩定，詢後依加重妨害公務罪等罪嫌移送偵辦。

徐國勇立刻指示警政署及苗栗縣警局，要給予吳所長及家屬最完善的支持及照顧，感謝吳所長及同仁為民眾安全拚命付出！

徐國勇表示，維護治安是我們警察人員的天職，更是義務及責任，我們不會因為前幾日的事件而影響警察維持治安、打擊不法的決心。台灣治安良好為國際社會肯定，是台灣的驕傲成就之一，這是警察同仁努力的成果，謹代表政府感謝警察同仁的辛苦付出。

此外，徐國勇也拜託全國民眾為警察同仁們加油打氣，更能讓警察全力以赴為治安打拚！

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