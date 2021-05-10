屏東機車、電動代步車、大貨車連環撞　女大生與老翁雙亡

▲屏東7日和生路一段連環車禍，造成2死1傷的慘劇，電動代步車更是被撞到「分屍」。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東和生路一段7日發生一起連環車禍，造成2死1傷的慘劇！一名屏東大學的賴姓女大生，先是騎車追撞前方騎乘電動代步車的81歲陳姓老翁後，女大生又遭到另名逆向而來的陳姓騎士撞上，陳姓老翁因撞擊而倒地後，再遭到後方的大貨車追撞，造成女大生與陳姓老翁兩人因傷勢過重，送醫不治。

據了解，7日下午3時許，陳姓老翁先是騎著電動代步車沿和生路一段慢車道行駛，先是遭到後方同向行駛的賴姓女大生追撞，隨後女大生再遭到沿著路緣逆向行駛的陳姓騎士撞上；而陳姓老翁因撞擊而向左倒地後，又緊接著與後面經過的大貨車發生擦撞，機車與代步車零件散落一地，代步車更是慘遭「分屍」，可見撞擊力道之大。

警方初步對四人進行酒測後，確認4人均無酒精反應，並無酒駕行為，只是陳姓老翁與女大生在8日上午先後搶救無效，被醫院宣告死亡。警方也預計會在10日下午重回事故現場，進行會勘相驗，以進一步釐清事故原因。

屏東大學則表示，在7日接獲通知後，第一時間就已派員到醫院了解學生傷勢，也依規定進行通報，女大生8日傷重不治後，學校也將會持續關懷家長，並啟動學生身故處理流程，成立單一窗口提供服務，同時也強調，未來校方將會持續加強推動交通安全教育，以降低學生交通事故的發生機率。

▲▼屏東和生路一段7日發生連環車禍，女大生先是撞上陳姓老翁，再遭逆向的騎士撞上，陳姓老翁因撞擊而左傾後再遭到後方的大貨車追撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

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