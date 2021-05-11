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外交警訊！友邦宏都拉斯要買中國疫苗　「親中前邦交國」幫接洽

▲▼中國研發科興疫苗。（圖／路透）

▲全球多國鬧疫苗荒，中國研發的科興等3款疫苗，大舉向外捐贈。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣與中美洲友邦宏都拉斯4月初才慶賀建交80周年，但台灣時間本月10日深夜，宏都拉斯公共衛生部宣布，將透過薩爾瓦多，向中國購入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並感謝俄羅斯等國。薩爾瓦多原為我邦交國之一，3年前與我斷交，轉向和中國建交。

宏都拉斯衛生部10日晚間在社群網站推特上宣布，推文開頭即感謝「沒有將疫情政治化的友好國家」，提及此前以色列向宏都拉斯捐贈了疫苗，俄羅斯則出售該國國產疫苗Sputnik V，如今「薩爾瓦多幫助我們突破了地緣政治的封鎖，能夠向中國大陸購買疫苗。宏都拉斯將盡可能為我國人民購買足夠的疫苗。」

該則貼文內容的表態，警示了中國在中美洲的疫苗外交，可能為其斷開台灣外交聯繫又更進一步，在政治施壓以及一帶一路等誘因都未能使宏都拉斯倒戈之後，疫情和疫苗成了危險的突破口。

外電報導指出，宏都拉斯是台灣15個邦交國之一，而台灣在全球邦交國最多的地方就位於中南美洲，包括瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和巴拉圭。疫情自2020年初在中國武漢爆發乃至全球大流行至今，多國疫苗已經加快腳步研發，而中國國產疫苗也製出了康希諾（CanSino）、中國國藥（Sinopharm）以及科興（Sinovac）疫苗。

11個中南美洲國家已經陸續收到中國贈送的疫苗，其中阿根廷、智利和秘魯收到大部份的劑數，但與台灣有邦交的國家均未收到中國疫苗，許多是透過全球新冠疫苗保障機制（COVAX）取得的疫苗，但數量差距甚大。接收中國疫苗的薩爾瓦多如今已有逾13％的人民接種了第一劑的疫苗，宏都拉斯則還在個位數，而執政黨屢屢被反對派抨擊防疫不力，儘管台灣提供充足醫療物資，宏都拉斯仍選擇向中國購買疫苗，以解決國內高漲的民怨。

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