部署永暑島搜南海潛艦　央視揭空潛-200四大抓墨魚神器

▲空潛-200。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

軍武中心／綜合報導

大陸首款自我研製固定翼反潛巡邏機空潛-200，為解放軍帶來實質的反潛力量，更被以色列ISI衛星公司發現其早已部署到永暑島上。據了解，空潛-200率先於2017年入列南海艦隊航空兵，《央視》日前進一步公開該機身上四大搜潛神器，包含超大型對海搜索雷達、磁異探測儀、聲吶浮標筒以及光電觀察塔。

空潛-200也就是高新-6，是中國研製的第一型真正意義上現代化固定翼反潛巡邏機，從外觀上來看，該機的「一頭一尾」就是獵殺潛艦的裝備所在。首先，機頭下方碩大「腮」形整流罩，安裝一個可360度環視海面的超大型對海搜索雷達，能有效偵測各類水上目標，尤其可以快速發現潛艇探出水面的通氣管、潛望鏡和浮標等設備。

▼空潛-200機頭下方「腮」形整流罩。（圖／翻攝自央視，下同。）

尾部部分有一條特徵明顯的細長尾椎是能夠探測水下潛艇的磁場異常探測儀，也被簡稱為「磁異探測儀」。報導強調，該探測儀的性能特點就是「一寸長一寸強」，而空潛-200的磁異探測儀要比美軍P-3C要長，其偵測能力顯然也會更強。

聲吶浮標投擲系統則被安裝在空潛-200的機腹位置，其類似於左輪手槍式，打一下轉一下，可以迅速投放進行搜潛。聲吶浮標投放之後，會垂直下沉到海底進行監聽，接著通過無線設備將捕捉到的潛艇聲音信號傳回飛機。最後，該機的光電探頭集成紅外探測系統、激光測距儀、白光CCD高位遠距攝像頭等多種模組，具備很強的光學偵搜探測能力。

▼空潛-200機腹安裝聲吶浮標投擲系統。

公開資料顯示，空潛-200於2017年首先服役於南海艦隊航空兵，接著又陸續服役北海艦隊和東海艦隊。2018年南海大閱兵中，南部戰區3架空潛-200組成「反潛巡邏作戰梯隊」接受檢閱。2019年，該機又連續在青島、北京接受檢閱。

▼空潛-200光電探頭。