法軍霸凌醜聞！菜鳥被綁靶子上「讓戰鬥機空襲」　對地轟炸20分鐘

▲法國空軍爆發用戰機空襲菜鳥20分鐘的醜聞。圖為法國研發飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

法國空軍爆發駭人聽聞的軍中霸凌醜聞，一位新到部的菜鳥飛官，遭到軍中的老鳥綁在戰鬥機對地射擊的靶子上，任由戰鬥機朝地面開火射擊，事後這名菜鳥飛官對霸凌他的老鳥飛官提告。

根據英國《衛報》報導，事情發生在2019年3月，位在科西嘉島南部的一處空軍基地，當時這位剛到部的菜鳥被其他同袍用膠帶綁在靶子上，事發後不久，相關的消息就披露在法國媒體《普羅旺斯報》（ La Provence ）上。

當時的報導指出，這位30多歲的菜鳥，被同袍以「儀式」為由，帶到演習靶場的一處靶子上，然後就被綁在靶子上，頭上還被戴上一個袋子，然後就聽到戰鬥機對他空襲轟炸20分鐘。

▲被空襲的菜鳥，事後對霸凌他的同袍提告「加重暴力行為」等罪名。（圖／達志影像／美聯社）



這名菜鳥飛官的委託律師表示，他的委託人已經在馬賽市法院提起訴訟，指控相關涉案人士「蓄意危害他人生命」以及「加重暴力行為」等罪名。

法國空軍發言人表示，在2019年5月法國空軍參謀長得知這一事件後，法國空軍方面就已經啟動了調查，法國空軍對任何可能造成空軍人員身心傷害的行為表示譴責，軍方已經決定對肇事者進行「嚴厲處罰」。但是空軍發言人沒有說明，是何種處罰方式。