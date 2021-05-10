台中輕熟女講電話「遭背襲摀嘴」！　恐怖男勒脖畫面曝光

記者趙蔡州、李忠憲／台中報導

台中市10日發生一起隨機搶劫事件，一名45歲廖姓犯嫌行經西屯區中康街時，鎖定一名正在講電話的34歲林姓女子，趁對方不注意之際從後方偷襲「勒脖摀嘴」，接著扯下女子脖子上的金項鍊後騎車逃逸。警方接獲通報後立即動員追捕，並成立專案小組展開調查，不到2小時就循線在崇義街將廖男緝捕到案。

▲輕熟女低頭講電話，遭歹徒勒脖摀嘴。（圖／民眾提供）

事件發生在10日下午4時36分許，林女當時正在西屯中康街一邊走路一邊講電話，下一秒廖男從後方經過時就一直盯著她，但她在講電話沒有發現，後來廖男從巷口回頭，從後方一步一步靠近，趁她不注意之際從後方偷襲，左手勒住她的脖子及摀嘴、右手搶走她脖子上價值約7000元的金項鍊。

▲歹徒從背後慢慢接近，但林女都沒有發現。（圖／民眾提供）

廖男得手後立刻騎上機車逃逸，林女則嚇到立刻報警求救。警方接獲通報後立即動員進行圍捕，同時成立專案小組展開調查，在不到2小時就循線在西屯崇義街逮捕廖男。

▲警方在西屯崇義街逮捕廖男，雖然金項鍊還在，但上面的金牌已經不見。（圖／民眾提供）

警方調查，廖男平時在工地擔任工頭，因為缺錢發放工人酬勞，才會臨時起意搶奪林女金項鍊，造成林女脖子有輕微擦挫傷，由於廖男被逮捕時，雖然金項鍊還在，但上面的金牌已經不見，後續會持續追查金牌流向，訊後把廖男依搶奪罪嫌送辦。

▼廖男得手後立刻逃跑，最後騎上機車逃逸。（圖／民眾提供）



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