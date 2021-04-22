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社會 社會焦點 保障人權

對超商店員潑汽油搶劫　新竹男辯「魔鬼控制我」獲緩刑

▲▼超商,便利商店。（示意圖／pixabay）
▲劉男雖罹患思覺失調，卻被發現在犯案過程中具清楚意識與判斷，被依強盜未遂罪判刑2年、緩刑5年，緩刑期間需接受精神治療。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名劉姓男子帶著汽油到超商，對店長恐嚇要打劫，否則就要潑汽油放火，事後向警方辯稱自己被魔鬼控制、被父母看不起，才要「幹大事翻身」。新竹地院調查，劉男雖為思覺失調症患者，但懂得如何傷害、恐嚇他人，還會策劃逃逸路線，顯示出他對現實狀況可做有效判斷，知法犯法，依強盜未遂罪判刑2年、緩刑5年，緩刑期間需接受精神治療。

判決書指出，2020年1月某日凌晨，19歲的劉男自備保溫鍋前往加油站「外帶汽油」，再搭計程車到新竹市區一處超商，戴著事先準備好的安全帽、身穿雨衣、手戴手套、腋下夾鐵槌、手持保溫鍋及背包，全副武裝進入超商，趁著佯裝結帳時，把保溫鍋內汽油潑灑在店員身上大喊「我要搶劫！」還拿出寫著「搶劫！我是被逼的！對不起！除了1元5元，其他放進包包，敢反抗就放火，我不想傷人，別逼我點火引爆！」，並拿出打火機作勢點火。

店員與劉男發生拉扯，趁機奔向店外大聲求救，劉男一度逃逸，卻被民眾與警員一同壓制逮捕。他否認有攜帶兇器強盜犯意，辯稱不記得過程，是魔鬼、鬼叔叔、鬼阿姨控制他，還說自己患有精神病，發作時分不清楚夢境還是現實。

法官調查發現，劉男被逮時向警供稱，需要一筆錢翻身，想要包紅包給有背景人士，希望動用黑道關係，買取情報跟物資，還說，若搶劫失敗，打算自我了斷；後又改口，讀書時長期受到霸凌，家裡不順利，父母親也看不起他，希望能幹大事翻身。

劉男雖提出罹患「思覺失調症」診斷證明，但法官認為，劉男知道汽油是高度危險易燃物，對他人威脅性較高，容易使人就範，還因曾就讀附近國中的地緣關係，選擇該超商犯案、逃逸路線，都顯示出劉男在主觀上投注很多心力策畫犯罪細節，對現實狀況可做有效判斷、安排，更是清楚知道自己知法犯法，否則何需策畫「逃逸路線」？

法官審酌，劉男攜帶兇器並潑灑汽油，使被害人不能抗拒，不法侵害他人權益，被害人更因此飽受驚嚇，面臨被汽油淋到受身體傷害的高風險，然因事後因與被害人和解並獲得諒解，最後依攜帶兇器強盜未遂罪判刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應依檢察官命令前往指定醫療院所接受精神治療。

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