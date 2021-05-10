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師大附中生棄台大醫「選獸醫系」　校方曝抉擇關鍵：聽從內心聲音

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大說明，為了讓招生名額利用率提高、增加學生就讀意願，台大實施校內聯合分發。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

台灣大學7日公布個人申請入學第二階段名單，根據台大提供資料顯示，今年預分發1639位學生，醫學系有一位缺額，台大表示，這是台大醫學系很罕見的情況，該生將醫學系放在第二志願，選擇台大獸醫系。消息曝光，連日網路上有許多輿論，甚至有人說「一定會後悔」，師大附中證實這是學校的學生，對於這個決定，是聽從自己內心聲音，家長和老師都很支持。

師大附中受訪表示，這名學生在學校表現一直都很優秀，同學有跟學校透露，「獸醫系跟醫學系都很喜歡」，最後是聽從自己內心聲音選擇興趣，有跟家人和老師討論過，大家都很支持。只是，師大附中指出，事件曝光後，該名同學有不小壓力，因為網路上部分網友說他一定會後悔等負面言論，學校有鼓勵他不要去看網路評論，更不用去想這麼多，目前他都調適的很不錯。

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台大說明，為了讓招生名額利用率提高、增加學生就讀意願，台大實施校內聯合分發。今年已是預分發的第3年，藉由登記志願的方式，讓報考多學系的學生不再出現「多冠王」的情形，將重複佔缺的名額釋放出來，讓排序於後的考生能提前從備取遞補為正取，或是備取名次往前，而今年的校內聯合預分發讓636位學生從備取變到正取，也有1035位備取名次往前。

台大提到，今年預分發招生名額有1641位、備取1102位，人類系、醫學系則各缺額1位，而原本錄取醫學系的那位學生，因把醫學系當第二志願，所以分發到台大其他科系，但因醫學系從不列備取生，因此該缺額將會留用到7月的指考招生名額中。另外今年增額學系包含化學系1名、法律系法學組增額1名 （同分增額）。

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