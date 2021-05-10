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失智翁迷走10公里上快速道路超驚險　南警緊急救援

▲74歲失智長者晚上徒步誤上台86快速公路，台南市警六分局警網據報及時尋獲，幸未釀成意外。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲74歲失智長者晚上徒步誤上台86快速公路，台南市警六分局警網據報及時尋獲，幸未釀成意外。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局5月9日晚上接獲民眾報案，有人在台86快速公路行走，六局局線上巡邏警網據報馬上馳往快速公路上梭巡，果然發現有1名74歲失智長者行走在路肩上，員警馬上長者護送上巡邏車帶返所內，通知救護車協助救護，及聯繫家屬將長者平安領回，幸未釀成意外。

▲74歲失智長者晚上徒步誤上台86快速公路，台南市警六分局警網據報及時尋獲，幸未釀成意外。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局灣裡所巡佐蕭成國、警員林葦華於9日晚上在轄區內執行巡邏勤務時，晚上7時25分接獲勤務指揮中心通報，有人步行上台86快速公路，由於天色昏暗，快速道路上車速極快，恐發生意外，員警立即馳往快速公路上梭巡，在東向1.3公里處發現1名長者在路肩上蹣跚步行，身上已有多處擦傷，在員警勸說安撫下，長者坐上巡邏車載返派出所內休息，並聯繫119救護人員在所內協助包紮傷口。

由於長者未帶任何身分證件，且語無倫次難以溝通，顯係失智長者，員警以警用小電腦人臉辨識功能，順利查知該老翁為家住東區之74歲陳姓失蹤人口，陳妻於9日下午3時已在一分局莊敬派出所報案協尋失智失蹤人口，員警立即聯繫上焦急的家屬將老翁帶返家照料。家屬對於警方及時尋獲老翁，幸未發生意外深表感謝。

▲74歲失智長者晚上徒步誤上台86快速公路，台南市警六分局警網據報及時尋獲，幸未釀成意外。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲巡佐蕭成國（右），警員林葦華，及時救援民眾之危難，將公開表揚。

市警六分局長陳錦文表示，蕭、林2員能秉持同理心，積極審慎處理受理之案件，及時救援民眾之危難，將公開表揚；同時也呼籲家裡如有失智者，除應特別照料，可配戴手環或在其身上留下可辨識身分或聯絡家屬之資料，萬一走失，可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助返家團圓。

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