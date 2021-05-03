高雄婦迷途狂繞4小時累癱　警靠衣著辨識助她返家

▲高雄市三民區日前有一名老婦人外出買東西卻忘了回家的路，警方憑著老婦人身穿的衣服特徵，成功順利替老婦人找到回家的路。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區日前有一名老婦人外出買東西，不料卻忘了回家的路，呆坐在騎樓下並不斷喊著「腳酸了！」，警方獲報抵達現場，從老婦人身穿的衣服特徵，發現與轄區內失蹤人口特徵相符，立刻聯繫報案人前來指認，果真順利替老婦人找到回家的路。

三民一分局十全所員警於29日晚間執行巡邏勤務時，獲報民眾報案有人路倒，抵現場時，發現一名劉姓老婦無助地呆坐騎樓，嘴巴並不斷喊著「腳酸了」。員警一看老婦的穿著特徵，與傍晚一名家住德山街之報案人所報失蹤人口特徵相符，趕緊聯繫該報案人至派出所指認無誤，最終順利協助老婦平安返家。

據了解，這位7旬的劉姓老婦當日傍晚向家人表示，外出到住家附近買東西，卻因患有輕微失智，不慎迷路走失，不斷在附近繞行步行約4個小時之久，最終因感到腳酸，便在九如二路的騎樓下坐著休息。此時劉姓老婦之家屬因遲遲等不到她返家，焦急地前往派出所報案協尋，並拿著老婦之照片，逐一至鄰近的派出所詢問有無看蹤影。

所幸十全所的員警憑著老婦人身影的記憶，才能在一看到她本人後，立即聯繫老婦的兒子前來派出所帶回，離去時不斷向警方點頭致謝，並稱讚有熱心之警察，才能讓老母親順利返回最溫暖的家。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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