台南娃娃機大盜落網！兌幣機當提款機削34萬　嘉義店家也遭順走

▲台南市警歸仁分局緝獲娃娃機大盜2名犯嫌，查出至少涉嫌6起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局，循線將涉嫌連續在台南地區娃娃機店內破壞兌幣機竊取財物的謝姓男子2人緝獲，查出除涉嫌台南多起娃娃機店竊案，另也涉於嘉義地區同手法犯案，6日全案依加重竊盜及毀損罪嫌移送偵辦，並持續擴大清查其所涉案件中。

台南歸仁區4月底連續發生2起娃娃機店內兌幣機遭破壞竊取財物案，經歸仁分局調閱監視器追查，發現2起竊案均同為2名竊嫌所為，且2名嫌犯也另涉及永康、善化、玉井、新營等地區的娃娃機連續竊盜案。

歸仁分局立即和永康等案發分局共同組成專案小組追緝，跨域整合情資比對嫌犯特徵及犯案模式，並與高雄市警局情資整合，確認嫌犯身分為謝姓男子（36歲、高雄人）及溫姓男子（25歲、高雄人）等2人，即報請台南地檢署蔡宜玲檢察官指揮，於5月5日拘提謝、溫2嫌到案。

歸仁分局清查謝、溫2嫌共涉嫌台南地區6起娃娃機竊案，業者損失共約34萬餘元，另2嫌也以同樣手法涉及嘉義地區的娃娃機竊盜案，6日全案依加重竊盜及毀損罪嫌移送偵辦，並持續擴大清查其所涉案件。

歸仁分局長洪頂力表示，本案偵破歸功於專案小組鍥而不捨的追查嫌犯作案車輛，並利用跨域情資的整合跟分享，才能迅速確認嫌犯身分並拘提到案。另外也呼籲業者針對夜間無人看守的營業場所，要加強安全措施並增設錄影監視系統，不要讓宵小有機可乘，影響社會治安及造成業者的財物損失。

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