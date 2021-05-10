世界巡迴亞洲首站　奇美博物館引進V＆A國際超級大展

▲蒂姆．沃克「雲朵9」系列作品，拉迪卡．奈爾、尚特爾．庫爾卡尼與基蘭．肯德拉；時裝：Richard Quinn；伍斯特郡珀肖爾鎮2018。圖片來源：Tim Walker Studio

記者林悅／台南報導

轟動時尚界、沸騰藝術圈，在全球引發熱烈討論的重量級展覽《蒂姆．沃克：美妙事物》即將來台，奇美博物館不惜重本向英國頂尖博物館「V&A」借展，引進時尚攝影大師蒂姆．沃克（Tim Walker）此生至今最精采的展覽，讓台灣民眾不用出國就能在台南看到原汁原味、具國際專業水準的超級大展！

奇美博物館邀請大家一起走進蒂姆．沃克打造的奇幻之境，看看這位傳奇攝影師如何透過電影般的豪華造景與頂尖知名的表演者，創造一個個天馬行空、魔幻詩意的視覺盛宴。展期為7月31日至2022年2月6日止。

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▲V&A博物館外觀1。圖片來源：V&A博物館。

英國「V&A」維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）是世界公認的重要指標館所，被譽為倫敦最美的博物館，在工藝美術、裝置藝術領域為全球博物館界的權威；此外，V&A對攝影領域長期關注，目前攝影相關收藏達80萬件，為全球最大的攝影收藏單位。因此，當V&A邀請蒂姆．沃克合作以館藏策畫展覽時，等同宣布博物館界「攝影收藏巨頭」與時尚界「攝影傳奇人物」兩大強棒聯手出擊，消息一出受到萬眾矚目，儘管展覽遠在英國，仍然吸引台灣許多時尚媒體紛紛報導。去年該展在倫敦落幕後，隨即進入世界巡迴展，台灣奇美博物館為亞洲首站，讓國人能夠搶先感受世界一流館所V&A的策展質量，以及這位攝影大師的驚人創意。

蒂姆．沃克被評為當代最具創造力的攝影師之一，在時尚圈嶄露頭角後，成為眾多全球時尚雜誌的御用攝影師，以及各大名牌邀約合作的對象。而沃克的獨特之處在於不單單拍攝光鮮亮麗的時尚作品，他更透過源源不絕的創意與充滿觀點的思維，將時尚藝術化，成為一位遊走在時尚與藝術之間的創意思想家。

蒂姆．沃克擅長將自己的幻想化為攝影作品，風格鮮明、用色大膽，作品中常見巨大的道具、奇異的角色、浮誇的服裝、華麗隆重且充滿戲感的布景，令人感受到童話魔幻、浪漫詩意、荒誕暗黑等多重氛圍，看似衝突卻又散發著優雅自如的氣質。走進他的奇想世界，人們彷彿能暫時逃離現實的羈絆，享受意志上的完全自由。更重要的是，所有作品沒有使用電腦修圖，畫面所見一切都來自於真實的造景。這些造景有賴於他背後一群身懷絕技的工作團隊所支撐，包括場景設計師、造型師、妝髮師、燈光師、模特兒等，其中，模特兒們絕非泛泛之輩，全是具有「角色扮演」能力的知名演員、歌手或名模。蒂姆既是團隊的攝影師也是導演，他游刃有餘地將團隊發揮的能量濃縮在鏡頭底下，編導出一幕幕美好或敗壞、熱情或冰冷的超現實幻境。

《蒂姆．沃克：美妙事物》為沃克迄今為止最大個展，除了展出他職業生涯25年來的重要作品，此次更有大量以V&A藏品為靈感的全新創作。為了籌備展覽，蒂姆．沃克參觀了V&A的文物保存修復工作室，會見館內多位策展人、修復師和技術人員，仔細探索145間展廳，更爬上占地12英畝的博物館屋頂、探索維多利亞時代迷宮般的地下通道等。並從彩繪玻璃、印度小型畫、鼻煙盒等藏品獲得豐富靈感，創作出「光芒」、「筆墨」、「寶盒」等十大系列作品。展覽總計近300件展品，包括攝影作品、V＆A藏品、短片、攝影場景、道具、剪貼簿和素描等。詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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