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5寶媽「浴缸生產」活活勒死第6孩　屍體藏浴室2天丈夫完全狀況外

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭一名5寶媽在浴缸生下第6個孩子後，竟然親手把女嬰活活勒死，後來屍體放在一個塑膠盆中，上面再用髒衣服蓋住，就這樣藏在家中浴室中，直到鄰居起疑報警才讓她的誇張惡行曝光。

事件4日發生在烏克蘭南部尼古拉耶夫市(Mykolaiv)，28歲女子奧歷山德拉(Oleksandra)被控生下孩子後，偷偷殺害並且藏屍2天。報案女鄰居表示，她注意到原本大腹便便的奧歷山德拉突然肚子消了，而且還愈來愈平，另一名證人表示，「她不想要小孩，打算趁丈夫工作時，偷偷把遺體扔到垃圾桶」。

警察局長多奈斯(Andriy Donets)表示，警察前往查訪時，奧歷山德拉原本堅稱自己沒有懷孕，但是害怕被送去體檢才終於坦承犯案，「驗屍確認女嬰原本活著，但是遭到勒死」，以謀殺罪進行起訴，若是罪成將面臨5年刑期。

奧歷山德拉的丈夫受訪表示，他完全不知道妻子懷孕並且生下第6胎相關事情。據了解，這對夫妻一共育有5名小孩，年齡分別只有6歲、5歲和3歲，以及一對約1歲多的雙胞胎，目前5孩已被社會福利機構代為照顧，這對父母未來很有可能會被剝奪撫養權利。

▼女子竟然勒死剛出生的孩子。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼寶寶,嬰兒,初生兒。（圖／達志影像／示意圖）
 

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