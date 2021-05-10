大理救災直升機墜洱海　失事畫面曝光：空中打轉機尾著火

記者魏有德／綜合報導

雲南大理一架救災直升機今（10）日前往洱海取水時，不幸失事墜入洱海。根據目擊者現場拍攝到的影片顯示，這架直升機先是在墜落過程中不斷打轉，下墜接近洱海時，尾部還出現一團火球。當地應急、醫療部門及海事局、消防等相關人員接獲通報後趕往現場搶救，透過現場照片只見部分機身浮在水面上。

▲大理一架救災直升機進行吊水作業時發生意外墜入洱海。（圖／翻攝北晚新視覺）

《上游新聞》報導，直升機墜毀地點位於洱海附近的北登村。直升機墜機後，洱海附近民眾隨即攜帶工具、駕駛小船前往墜機地點附近營救。墜入洱海的直升機機體為橘紅色，機體大部分仍完整，但具體傷亡情況不詳。

▲雲南大理9日發生森林火災，火勢持續至10日清晨才撲滅。（圖／翻攝中新網）

據了解，大理市昨（9）日發生森林火災，投入救災人員2500餘人，水車21輛，再加上M-171直升機3架次進行吊桶滅火灑水，直至今（10）日清晨才撲滅明火。為防止火勢復燃，當地救災相關部門持續派遣直升機進行吊桶取水作業，在火場一帶灑水降溫。

▲直升機墜入洱海後，當地民眾及救援人員前往失事地點搜救。（圖／翻攝澎湃新聞）

這架失事直升機機便是進行取水作業時發生事故，根據大理市委宣傳部在官方微博消息指出，一架直升機在大理市灣橋鎮灣橋村大沙壩山森林火災清守火場、增濕作業中，在取水過程時意外墜入洱海，飛機墜落原因正在調查中。