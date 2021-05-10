椅子骨折不給換！摳門公司找同事修成「三七步」　他嘆：尾椎斷不完

▲網友控訴，同事的椅子壞掉但公司不肯幫換新。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）



記者陳怡靜／綜合報導

公司節省預算難免，但這做法是不是省過頭？一名網友抱怨，同事的折疊椅斷了一腳，沒想到公司竟然不幫更換，還要求找其他同事幫忙焊接，讓他超傻眼直呼，「公司那麼大，這麼摳！」底下網友看完全搖頭，「刷新我的三觀，這種公司對員工會好嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，他附上一張折疊椅的「骨折照」解釋，同事上班坐的椅子壞了，沒想到公司不但不給更換，甚至要求其他同事去幫忙焊接，「萬一到時沒焊好，害摔屁股了，到底要怪幫焊接的人還是公司？」他也感慨地說，「公司那麼大，這麼摳！別人的尾椎斷不完的概念。」

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▲網友們紛紛替原PO同事抱不平。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）



只見椅子右後腳和橫桿的連接處有明顯焊接痕跡，椅子就像「站三七步」一般兩邊不對稱，看上去相當危險。照片一出，網友紛紛捏把冷汗，「腳都歪了，焊接也不穩阿」，原PO解釋，之前有人先幫忙焊過又斷掉，「來找我們幫忙能不能再焊補，我們請他回去找他主管出面去講，真是看了就很不爽。」不少人也直呼，「這種椅子才多少錢，連這個也要省」、「這種椅子壞成這樣，通常都是直接丟了，還要黏什麼」。

▲網友們紛紛替原PO同事抱不平。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）



也有許多人質疑，「這種公司對員工會好嗎」，底下許多網友也勸說，「這個會死人的，先拍照好，改天可以申請職災」、「摔傷申請工傷啊」、「自己的安全自己顧，公司不換自己換，等坐摔了，再來跟公司理論，來不及了。」