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被爆涉趙介佑案遭政風訪談　余文「皆按照規定走」：經得起考驗

記者袁茵／台北報導

前民進黨台北市黨部黨員趙介佑涉毒案風波延燒，被起底2月26日從花蓮監獄，請調到住家附近的北投區公所調解委員會服役，且調職公文可說是超快速，3月3日就被北市兵役局核定，且核定此案的承辦人，就是曾涉入前台北市長馬英九特別費案，因而入監12年的北市兵役局業務股長余文。對此，余文10日中午表示，都是依照法定程序，都經得起考驗。

余文因為馬英九特別費案服役12年，出獄後應試兵役局助理員錄取回鍋，10日被傳出，就是承辦趙介佑兵役的人。對此，北市政風處長沈鳳樑證實，余文確實是此替代役案的承辦人，這一兩天會訪談對方，不過目前無法斷定余文有疏失。

▲▼北市兵役局替代役中心業務股長余文。（圖／記者袁茵攝）

▲北市兵役局替代役中心業務股長余文。（圖／記者袁茵攝）

台北市議員王世堅直言，余文這輩子遇到的2件大事都與名人有關，機率跟被雷打到一樣，大概是年度最衰男人。不過這次案子跟之前主動幫馬英九收發票截然不同，余文身為兵役局役男中心聯絡員，就是按照兵役局政策，戶籍地屬於北市的役男，都會想方設法照顧，從2017年迄今，對替代役男的異動就有640件之多；對於余文被政風調查，他覺得很不值且不捨。

被問到過去曾因為馬英九特別費案入監，現在又要被政風調查，會不會覺得很衰？余文10日中午受訪時表示，一碼歸一碼，馬英九的案子已經結束，也依照法定程序走完，而政風處調查這個是本於職權，兵役局包括身為本案承辦人的他，都是依照法定程序來走，都經得起考驗。

余文強調，自己一開始完全不知道趙介佑背景，任何人來申請家庭因素，他不會去了解有什麼特殊背景，而他這邊也沒有所謂加快速度處理一事，都是按照規定走，北市兵役局原則很明確，就是照顧市民、關懷役男角度來處理此案，與背景無關，也感謝台北市議員們的關心。

而北市兵役局副局長杜英輝則說，政風於7日到兵役局就其他部分對余文做訪談，10日上午也通知下午要再到政風處，等報告出來後，再由政風出面做說明。

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