吳釗燮下7道令：駐印代表葛葆萱留守　國人返台5月底透過東京轉機

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

印度疫情極為嚴峻，我駐印度代表處目前已有8人確診。外交部長吳釗燮也成立緊急應變小組，並在10日提出七項應處作為，鼓勵旅居印度國人，在5月底前搭乘日本商業航班至東京轉機回台，而目前也暫不考慮關閉駐印代表處，代表葛葆萱也已表達堅守崗位的決心。

吳釗燮上午向國安會、行政院報告外交部已做出7項應處作為，內容包括：第一、鼓勵旅居印度的國人返國，但由於目前包租飛機有實際困難，因此政府鼓勵我國國民在5月底之前搭乘日本商業航班至東京轉機回台。

第二，由於駐印度代表處確診人數增加，因此外交部要求全館同仁落實居家上班，以避免接觸，除非有絕對必要，否則不應出外洽公。

第三，駐處確診同仁如果因病情必須送回國內治療，外交部將繼續使用CARPS保險公司的後送機制；若屬輕症，則續留印度，並將以視訊方式提供醫療諮詢及診斷。

第四，對於非經手核心業務的部份同仁，將安排他們及眷屬儘速離開印度返回台灣，直到印度疫情穩定；但外交部將確保駐處的核心業務繼續運作。

第五，一旦駐處核心業務受到影響，外交部將派遣必要支援人員（已施打疫苗者優先)，以維持駐處重要核心業務順利運作。

第六，外交部目前暫不考慮關閉駐印度代表處。 駐印度代表葛葆萱也已表達堅守崗位的決心，將繼續領導駐處對印度的業務。

外交部表示，葛葆萱及資深同仁將不會撤離，以維繫與印度政府的互動，並繼續為旅居印度的國人提供服務，政府對印度人民的緊急援助行動，外交部也會持續提供必要的救援物資。